蘇貞昌指示中國經港澳轉機入台加強防疫　可能執行方案曝光

▲蘇貞昌視察春節國際包裹檢疫行程。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌3日上午召開擴大防疫會議，指示指揮中心研議自中國啟程經香港、澳門轉機抵台的旅客，要採行適當的檢疫措施。據了解，可能的執行方案為要求請轉機客提供檢驗證明；由於香港目前針對所有境外入境的旅客都要求提供PCR證明，但中國搭機到香港轉機屬境內移動、並非入境，因此沒有要求PCR證明，現在要把這個漏洞補起來。

指揮中心指出，中國本土疫情嚴峻，官方公佈疫情指標明顯低估，城市及農村等各地疫情持續上升，整體疫情可能持續超過3個月，日、韓、美、印度、義、英、法等國皆宣布強化自中國入境旅客的檢疫措施。

其中，韓、日近期自中國移入病例增加，歐盟擬於4日召開危機應對會議，討論中國入境旅客的一致性措施。

指揮中心指出，由於境外移入病例數上升，春節前返鄉人潮可能增加社區風險，將持續監測國內變異株檢出情形及嚴重度變化。根據統計，農曆春節前一周自中國入境訂票人數已增至11646人次。

此外，自1月1日起實施自中國入境及金馬地區民眾春節交通專案旅客採檢唾液PCR，統計本月1日，昨日桃園機場數據加上松山機場的最新數據後，共採檢旅客657人，其中陰性為493人、陽性為164人，陽性率為25%，其中Ct值小於或等於30者計有42人，將抽樣進行病毒基因定序。

有鑑於中國疫情再起，蘇貞昌說，為保護國人健康，降低境外移入之風險，除現行所實施自中國入境及金馬地區民眾春節交通專案旅客採檢唾液PCR之措施外，請指揮中心在執法公平性的考量下，研議自中國啟程經香港、澳門轉機抵台的旅客，採行適當的檢疫措施。