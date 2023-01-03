中重症+27！10歲童肺炎加護搶救中　快篩陽送醫「呼吸窘迫、休克」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增27例新冠中重症通報，其中又通報3起兒童重症，值得注意的是，有1名10歲女童快篩陽性送急診時檢查有檢查有肺炎、呼吸窘迫、休克，緊急插管收治加護病房，目前還在治療中。

指揮中心公布今日新增24649例本土個案，境外移入增加360例，確診個案中新增22例死亡。另也通報27例中重症，其中12例中症，15例重症。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，重症個案中有3起兒童病例，第一例為肺炎，個案是10歲女童，本身有慢性神經系統疾病長期臥床，接種過一劑新冠疫苗，12/25發燒，12/26呼吸急促，氧氣濃度下降，快篩陽性，12/27到急診，檢查有肺炎、呼吸窘迫、休克，緊急插管收治加護病房，使用呼吸器、瑞德西韋、類固醇、免疫球蛋白治療。

其他2例為MIS-C，都已經出院。羅一鈞說，個案分別是一名4歲男童，沒有慢性病，沒有接種疫苗，不曾確診。11/24起發燒、嘔吐、皮疹，11/27到急診住院，檢查有結膜炎、冠狀動脈擴大，新冠抗體陽性，診斷MIS-C，給予免疫球蛋白、類固醇，後來病況好轉，12/1出院。

另一名為1歲男童，無慢性病，接種兩劑疫苗，12/24快篩陽性，12/25開始有發燒、嘔吐、腹瀉、皮疹，12/27到急診懷疑腸胃炎及MIS-C，住院後給予免疫球蛋白，病況好轉，12/31出院。

根據指揮中心統計，截至今日兒童重症共293例，包括腦炎36例、肺炎31例、心肌炎2例、敗血症5例、哮吼11例、家中死亡9例、MIS-C 194例、共病5例；其中40例死亡。

▲1/3本土病例分析。（圖／指揮中心提供）