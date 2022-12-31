媽媽剛過世！館長確診燒到39度「只能線上看墓園」淚：沒能多陪她

▲館長直播中談到媽媽，止不住眼淚。（圖／翻攝自館長YT）

記者施怡妏／綜合報導

「館長」陳之漢28日晚間7點多突然在臉書以黑底白字發文，寫下「媽媽我愛你，謝謝你的養育之恩」，29日也在直播證實母親已經離世，接著30日又開直播自曝確診，燒到39度，身體痠痛外還冷到發抖，笑嘆自己是「雙衰臨門」，由於確診的緣故，不能親自到現場，只能線上看墓園，幫媽媽選個好位置。

館長29日開直播，媽媽在27日晚間因心肌梗塞過世，當時館長準備要開直播，突然接到姐姐來電告知「媽媽快不行了」，館長才急忙趕去現場。「連最後一句話都沒有聽到就走了，真的很難過」，到現場時消防員正在破門，開門後就看到媽媽躺在床上，接著被搬下來做急救，講到一半館長忍不住哽咽，拿起衛生紙拭淚。

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館長哽咽表示，「爸爸很早就離開我們，從我3歲，媽媽就一個人養我跟我姊，滿腹的空虛感，很痛苦的感覺無法用筆墨形容，想到就滴眼淚，止都止不住」，因為事業忙碌，沒有多花時間陪家人很內疚，也後悔當時沒有拉著媽媽去做健康檢查，並呼籲大家多珍惜身邊的親人，「感謝大家關心，陪我走過這一段」。

▲館長曬兩條線快篩。（圖／翻攝自館長YT）

接著館長30日開直播，曬出2條線的快篩劑自曝確診，體溫一度燒到39度，吃了一堆退燒藥，直播當下已經退燒到38度，不過鼻塞很嚴重，「事情已經夠多了，還確診，這幾天只能在家訓練自己，而且只能線上看墓園」。

館長表示，29日直播完後全身痠痛，以為是因為訓練導致，但因為痠痛感覺越來越明顯，還越來越累，甚至冷到發抖，一量體溫39度，緊急做快篩，結果就確診了。然而，媽媽的後事一切簡單低調，感謝大家的關心，也謝絕各方的白包、花籃及輓聯等。