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餐廳妹支援阿姨洗碗「被主管嘲笑」　過來人揭真相電翻：太無知

麻辣火鍋,鴛鴦鍋,火鍋料（圖／記者林世文攝）

▲原PO在餐廳工作，沒想到支援內場阿姨洗碗，卻被主管嘲笑...（示意圖／資料照）

網搜小組／柯沛辰報導

一名女網友在臉書抱怨，她在餐廳當服務員，近日被經理叫去支援洗碗。事後，阿姨真誠向她道謝，但外場一位主管見狀，卻跟櫃台同事偷偷譏笑「剛看到她在廚房洗碗耶！」讓她當場錯愕，不解為何遭嘲笑。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文指出，那一天洗碗部缺人手，經理叫她去支援，事後洗碗阿姨也非常感謝她，怎料她下班要去打卡時，竟無意間聽到外場主管在跟同事咬耳朵「我剛在廚房看到阿潔（原PO）在洗碗耶！超好笑！」

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原PO說，當下她聽到很傻眼，不解洗碗工明明也是正當職業，為何要被嘲笑？更何況她是受經理指派前去支援，她也很辛苦，不懂主管為何要跟同事揶揄？「這根本不是身為主管該有的態度」。

許多網友紛紛留言，「哪裡好笑，每個工作都該被尊重」、「哪裡丟臉？我是老闆都自己去洗碗了」、「做餐飲的時候，內外場最喜歡的就是被叫去洗碗耶！因為不用管太多事情，也不用到處忙」、「沒有洗碗哪來乾淨的碗可以出餐？他才好笑」、「現在真的很奇怪，很多人都覺得做基層的工作很可笑，殊不知他們這種觀念更可笑」。

還有過來人說，「我用洗碗的薪資買房買車，雖然是二手車跟老房子，但我驕傲」、「以前在日本料理當三廚，洗碗阿姨的薪水比我還高」、「以前我在春Ｏ堂上般，連主管也是要一起輪流洗碗的」、「這個主管太無知，廚房有個不成文的默契，洗碗都是師傅級跑去洗，傻傻的，洗碗是爽缺好嗎？」掀起熱議。

 

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