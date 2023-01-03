國民黨團支持蔡政府發現金　籲趕快送案「開臨時會我們都願意」

▲國民黨立法院黨團總召曾銘宗。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

財政部預估2022年全國稅收可望超過預算數4500億元，總統蔡英文裁示其中一筆1800億元在扣除必要規劃後，可與全民共享，行政院長蘇貞昌今（3日）則透露會規畫用發現金方式。對此，國民黨立法院黨團曾銘宗回應，對於蔡政府發現金的大方向，國民黨團很支持，也表達歡迎；曾也呼籲，趕快擬訂好方案，送到立法院來，即使要開臨時會，「我們都願意」。

蔡英文2022年12月31日召開國安高層會議做出三點裁示，由總統府會後以新聞稿轉述，指出財政部預估2022年全國稅收可望超過預算數4500億元，其中，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央稅收佔3800億元。政府初步規劃，其中約1800億元，除預留一定財源以備不時之需，在財政許可範圍內，會適時研議與全民共享的可行方案。

對於這筆1800億元，蘇貞昌今上午受訪進一步透露，「我們規劃在這個額度跟全民共享，用發現金的方式。」蘇也強調，這要有法源的根據和預算的編列，要經立法院同意，不是私下發紅包。

針對蘇貞昌透露要發現金，曾銘宗向《東森新媒體ETtoday》表示，對於蔡政府發現金的大方向，國民黨團很支持，黨團已多次表達發三倍券、五倍券是錯誤政策，「所以這次能夠贊同國民黨的意見，國民黨團表達歡迎之意」。

曾銘宗也指出，前年與今年民眾薪資皆負成長，「萬物齊漲，只有薪水不漲，所以不要再拖了」，趕快擬訂好方案，趕快送到立法院來，即使要開臨時會，「我們都願意」。