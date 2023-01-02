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最美里長陳紫渝出年曆！粉絲冒雨搶排甜蜜互動　藝人恬娃也到場

▲▼ 新北市永和區永福里長陳紫渝推出個人寫真年曆，今天舉行簽拍會，排隊人數爆棚。（圖／民眾提供）

▲ 新北市永和區永福里長陳紫渝推出個人寫真年曆，今天舉行簽拍會，排隊人數爆棚。（圖／民眾提供）

記者戴上容／新北報導

新北市永和區永福里里長陳紫渝2日發送1000份「紫屬渝你」的年曆，僅有前200名有甜蜜互動的機會，即便今天下著綿綿細雨，仍有近千名粉絲冒雨前來排隊。陳紫渝表示，看到大家前來很開心，也一直很期待能與大家見面，希望新的一年讓大家有紀念品能帶回家。

年僅24歲的陳紫渝被大批網友稱為「最美里長」，人氣超夯，臉書粉絲專頁超過15萬人追蹤，今天在陳紫渝里長服務處免費發放，只送不賣、限量1000份年曆，前200名者可以合照與簽名的好康。

▲▼ 新北市永和區永福里長陳紫渝推出個人寫真年曆，今天舉行簽拍會，排隊人數爆棚。（圖／民眾提供）

年曆照片地點都是選在永福里，處處都充滿著從小到大回憶足跡的在地情懷，不管是巷弄、幼稚園、雜糧店或印刷行，想完整呈現在地人的溫暖。

今天排隊現場下起小雨，不減排隊民眾的熱情，現場排隊民眾多以年輕男性居多。從屏東前來的陳姓學生表示，陳紫渝選舉時打開知名度，看到她很漂亮，表現也好，因此成為她的粉絲。

▲▼ 新北市永和區永福里長陳紫渝推出個人寫真年曆，今天舉行簽拍會，排隊人數爆棚。（圖／民眾提供）

此外，資深藝人恬娃也到現場宣傳國片，她說，陳紫渝很漂亮、心地善良，今天特別來支持一下。

陳紫渝表示，此次的年曆是由粉絲成立的後援會，提供資源讓大家在新的一年有新的紀念品，自己則是配合拍攝，今天簽名會之前也花了一個小時左右稍微打扮一下，出門後沒想到今天氣候不佳還有這麼多人前來排隊，真的很開心，也很期待跟大家見面！

陳紫渝說，第一次拍攝她覺得很新鮮，整本看起來最喜歡封面那一張，有不一樣的感覺。目前都還在熟悉業務里長事務，不過過程也都順利。她前陣子有件比較特別的選民服務是民眾遇到瓦斯外洩的問題，後來也圓滿的解決了，未來會一步步實現自己提出的9項政見。

▲▼ 新北市永和區永福里長陳紫渝推出個人寫真年曆，今天舉行簽拍會，排隊人數爆棚。（圖／民眾提供）

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