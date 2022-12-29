大哥熟練趴水溝「整顆頭探進去」　她低頭一看真相驚呆

▲大哥趴在水溝上。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「我不能理解他在幹嘛？」一名女網友發文表示，自從11月，她就常見一位大哥趴在水溝上，並把頭整個探進去，好似在撿東西；本來一頭霧水的她，日前一起幫忙打開蓋子，才得知驚人真相。貼文曝光後，也引發底下網友熱烈討論。

女網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，提到她從11月時，就注意到攤子前面出現一位大哥，但是「我不能理解他在幹嘛？」直到耶誕節當天外出買東西，老公站在門口前要她一起幫忙大哥開水溝蓋，低頭一看才明白。

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「原來11月遇到的大哥在打工！」從圖片可見，大哥整個人趴在地上，一手撐著地面，一手伸進水溝內，頭還不時探進去，可能是在撿水溝裡面的銅板。對此，原PO也好心詢問大哥是不是有東西掉了？是否需要幫忙？她有愛心待用餐可以索取！不過，對方卻直接無視她。

▲原PO低頭一看才知道真相。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

貼文曝光後，引發底下網友熱議，「10塊除以3，一人3塊3」、「阿伯想靠自己勞力獲取餐食，把待用餐留給更需要的人」、「都市撈金人」、「其實拿一支棍子，上頭黏雙面膠就可以黏起來了」。另有網友透露，「大哥是有系統、有順序的在撈錢，上次他在我朋友豆漿店門前撈不少」。

原PO也在留言處補充，「大哥遠遠騎腳踏車過來，停下、打開水溝蓋，開始撈」，一連串動作都很熟練，「他很熟練的騎腳踏車過來，熟練的打開水溝蓋，熟練的開始撈」。她也說，他們店附近蠻多這樣的人，而她都會詢問「肚子會不會餓？要不要吃東西」。