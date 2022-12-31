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2023新北運動教練月曆出爐　記錄選手們的幕後推手

▲新北市教育局發行2023教練形象月曆，鼓勵教練訓練辛勞。（圖／新北市教育局提供）▲新北市教育局發行2023教練形象月曆，鼓勵教練訓練辛勞。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

為了讓大家看見在發光發熱的選手背後默默付出的教練群，新北市教育局發行2023運動教練形象月曆，包含12項運動種類及13位教練展現專項運動的力與美，也收錄了教練們的座右銘，同時拍攝成月曆影片，記錄鐵血教練私下的一面。

新北市教育局表示，教練月曆邁向第3年，首次走出攝影棚，在碧華國中戶外運動場館拍攝，13位優秀教練在運動場上，一展身手入鏡。各月份月曆中都詳述運動教練個人及帶隊的績優事蹟，像是6月份是任職於海山高中的王政憲教練，為新北市111市體育有功傑出教練，並於111年全民運動會沙灘手球中代表新北市勇奪第一名。

9月份封面人物為任職於雙溪高中的詹明益教練，以國高中6年一貫的訓練計劃，將選手照顧得無微不至，他所指導的田徑選手李安翊，在今年全國中等學校田徑錦標賽以及全國田徑錦標賽的800公尺項目中，不僅獲得金牌更打破大會紀錄。

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新北教育局長張明文表示，新北市今年以體育人才在地育成為主軸，訂定4年中程「新北市卓越體育人才在地育成領航計畫」，預計挹注12億元經費，讓選手們有更多元選擇、更寬廣的管道，為感謝新北教練們的共同付出，特別製作教練月曆。

教育局表示，2023教練月曆將發送到所有體育重點學校，也歡迎想要索取的朋友們可以上「新北學Bar」臉書粉絲專頁按讚、留言加分享，就有機會抽中教練月曆。

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