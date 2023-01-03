秦剛結束18個月駐美大使生涯　回國接陸外交部長感性發信道別

▲大陸前駐美秦剛返國接任外交部長。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸前駐美大使秦剛準備回國接任外交部長，他在昨（2）日透過使館發信，分別向僑胞及大陸留學生道別。秦剛表示，「過去的500多個日日夜夜，我與你們一起探索新時期中美兩個大國正確的相處之道。建交40多年來，中美關係已經形成你中有我、我中有你的利益交融格局，不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，兩國完全應該相互尊重、和平共處、合作共贏。」

▲秦剛在舊金山唐人街與當地僑胞互動。（圖／CFP）

秦剛在致僑胞信中開頭先表達奉調回國的時間匆促，無法一一和僑胞及留學生們道別，謹以此信表達感激與不捨。秦剛指出，在美工作的18個月、500多天時間裡，無論在首都華盛頓，還是訪問全美各地期間，我都把與僑界接觸互動作為工作重點，為僑胞們辦實事、解難事、做好事，維護華僑華人合法權益和公平待遇，「結識你們，讓我更加廣泛深入地認識美國這個國家，也讓我對中美關係的未來更有信心。」

秦剛稱，在中美關係陷入低谷的當下，儘管面臨前所未有的阻力，全美僑界初心不改，矢志不渝，想方設法促進中美民間友好，助力兩國加強瞭解、增進互信、發展合作，「廣大僑胞已經在美國安身立命，但中華民族的堅韌、創造和奮鬥精神是融入你們血脈的基因，成為你們克服艱難險阻，不斷取得成功的源動力。」

▲秦剛在美觀看兒童合唱團演出。（圖／CFP）

秦剛在對留學生的信中則從中共二十大成功舉行為引，內容提到，希望同學們始終心懷祖國，努力學習，掌握本領，賡續留學報國光榮傳統，為中華民族偉大復興貢獻自己的學識才華，「希望同學們廣交朋友，增進交流，擔當中美友好的民間使者，講好中國故事，促進兩國人民的相識相知。」

文末，秦剛再次展現個人親民特色，不忘用「兔」年諧音哏寄語，「祝願同學們『兔』飛猛進、學有所成、前途似錦！」