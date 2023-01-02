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「2生肖」兔年大轉運！小寒節氣後一飛沖天　專家曝尾牙中獎秘訣

▲wealth,hope,運勢,好運。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲2生肖在「小寒」過後將好運連連。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者閔文昱／綜合報導

很多公司都在近期舉辦尾牙，除了吃飯，抽獎更是常見的環節之一。民俗專家廖大乙表示，生肖屬兔、雞、鼠、馬、龍的民眾，少穿黑、白色，就會有中獎的好運。另外，屬虎、猴的人，過了「小寒」節氣（國曆1月5日）後將一掃陰霾，好運一飛沖天。

根據根據《自由時報》報導，廖大乙指出，一直到「立春」節氣才是真正來到兔年，在那之前都還是屬於虎年，不過在「小寒」節氣過後虎年的影響將會漸漸降低，因此這禮拜就是轉變的契機，兔年犯太歲的兔、鼠、馬、雞、龍5生肖盡量避免穿黑、白兩色去參加尾牙抽獎，較易讓運勢變暗淡，如果無法避免則可搭配其他較鮮艷的配件，以帶來好運。

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▲民俗專家廖大乙。（圖／廖大乙提供）

▲民俗專家廖大乙。（圖／資料照）

另外，虎年犯太歲的虎、猴2種生肖，過了本周四的「小寒」節氣後將一掃陰霾，運勢越來越好，到了立春正式進入兔年時更會一飛沖天，好運連連。

廖大乙建議，民眾在參加尾牙抽獎前，可往東或往西方的虎年大利方走一下，並用紅筆在左手掌心寫「中」字，然後在手伸入抽獎箱前朝掌心哈一口氣，會有增添好運的效果，身上有鮮艷明亮的配件或服飾也能改變暗淡運勢或磁場，若只是穿著亮麗內衣褲並不會有顯著效果，紅色的「內在美」甚至可能會犯桃花。

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