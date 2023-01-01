鹿耳門天后宮癸卯兔年「迎喜神」　桮選少年禮官、仙女

▲2023年元旦，一群來自全台青年朋友，齊聚鹿耳門天后宮天井，進行「迎喜神」少年禮官與仙女之杯選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023年元旦，一群來自全台青年朋友，齊聚鹿耳門天后宮天井，進行「迎喜神」少年禮官與仙女杯選，本次禮官及仙女、鳳仙桮選共有72人報名角逐，總計杯選出正獻官郭玫君等28名；仙女及鳳仙桮選出易真寧等12名；將任農曆癸卯年大年初四「迎喜神」盛典活動的祭典禮官及農曆新年期間「香湯賜福」的服務仙女。

鹿耳門天后宮自1993年以來，每年均辦理盛大的文化季系列活動，其新春活動的重頭大戲─迎喜神盛典，按例於農曆大年初四日舉行；傳統民間習俗，以初四日為接神日，鹿耳門天后宮將其演化為迎喜神、接財氣之「迎喜神」盛典，除傳統三獻大禮外，也加入唐宋樂舞，是難得一見的古色古香儀典；2012年連同「封印大典」一併，榮獲台南市政府指定為『重要無形文化民俗祭典』。「迎喜神」中的儀典禮官，自1998年便首開先例，開放青年參與桮選，迄今已逾25個年頭，藉由新世代青年男女親身體驗、擔任廟會活動的祭典禮官，除了讓傳統文化向下紮根與傳承外，也讓下一代了解台灣傳統廟會之美，是不可多得的人生體驗。

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元旦上午九時，由新科主任委員林瑞男帶領全體人員，向開基鹿耳門媽參拜禮敬後，旋即於案前舉行桮選。桮選過程緊張、激烈，歷經多輪比桮，首先桮選出仙女、鳳仙，計有：易真寧、許芳瑜、陳俋君、高鈺涵、鄭依華、林佳玉、李佳樺、楊欣怡、林昱妏、蕭次汶、張芳瑋、張馨云等12名。禮官則由郭玫君拔得頭籌，擔任正獻官、邱琮傑榮任監禮官、黃柔恩讀祝官、吳慧蘭奉饌官；顏國鈞、李佩橙、金宏政、張芳毓、高浩鈞、陳俞臻等6位榮任陪獻官；與獻官為林文欽、薛永霖、黃耀文、林揚諺、張容箏、鄭文淵、周佑達、趙婉淯、趙娸紜、蔡羽哲、姚嘉旻、陳彥妤、邱瓊琳、蘇宸誼、邱翊安、戴勤維、王順護、杜語晨等18位；總計桮選出禮官28名，將於農曆大年初四上午十時走馬上任，擔任「迎喜神」盛典禮官。新桮選出的「少年禮官」及「仙女鳳仙」，旋即於媽祖神案前行「御授禮」，接受禮官及仙女服裝，象徵傳統的承襲、責任的開始。

凡桮選榮任為禮官者，將由廟方發予榮任證書，當作青年朋友永遠的記憶與留念，除了是迎喜神的慣例，也是另類「轉大人」的成長見證。現場同時舉辦2023年「玉兔卯銀－燙金版許願牌免費送」活動及「第12屆管理委員會宣誓就職典禮」，下午則有真人版月老「降肉」賜良緣，與現場信眾一同歡度2023年元旦連假。