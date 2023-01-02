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見兒子收到「動員召集預告書」　台大醫心驚：保佑台灣

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲兒子收到通知書，讓台大醫驚覺戰爭是否近了。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

面對台海局勢升溫，「全民國防」引發話題，總統蔡英文日前還宣布，義務役役期從4個月恢復為1年。台大醫院口腔顎面外科主治醫師李正喆1日晚間在臉書發文，提到兒子收到「動員召集預告書」，直呼「從來沒有像這一刻，感受到戰爭離我們是多麼的近。」

李正喆貼出一張照片說，「兒子收到的通知書。」可以看到上面印著「國軍112年度動員召集預告書」，讓他不禁提醒，「退伍的弟兄們注意了，不是只有教召或點召，現在連戰時動員召集預告書都寄出了。」對此，他也心驚直說，「從來沒有像這一刻，感受到戰爭離我們是多麼的近。上帝保佑台灣！」

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看到貼文後，就有網友指出，「這個每年都會寄喔」、「每年都會收到+1」、「我兒子也收到兩次了。」據悉，國防部於106年起，依召集規則第六條「對於納入年度動員召集名冊之應召員，應以『動員召集預告書』郵遞送達通知其預為應召之準備」，目的為預告戰時應報到單位及地點，於每年年初，採郵遞方式寄交後備軍人收執，以縮短動員時程，加速部隊動員編成。

▲▼「動員召集預告書」跟「教育召集令」不同。（圖／記者林彥臣攝）

▲「動員召集預告書」跟「教育召集令」不同。（圖／記者林彥臣攝）

不過，「動員召集預告書」上已明示「此預告書非教育召集令」，與「教育召集令」必須於指定時間及地點報到，並接受軍事訓練的性質並不相同。收到該預告書不用恐慌，也不用報到，只需檢視內容，確認自己戰時動員相關訊息後妥善保留即可。

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