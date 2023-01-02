阿伯領錢領一半...《紙房子》綁匪衝進來！他超配合演練

▲台中清水分局日前舉行過年防搶演練，一名阿伯正在領錢，先是傻眼後，馬上乖乖配合演出。（圖／清水分局提供，下同）



記者許權毅／台中報導

農曆年節將近，台中清水分局日前進行防搶演練，4名員警扮演搶知名影集《紙房子》的達利面具，手持假槍闖入清水的銀行、農會，警方則部屬警力進行攔截圍捕。其中有一名70多歲阿伯正在農會辦事，巧遇警方演練時立刻蹲地配合，讓假搶匪瞬間也遲疑一下，阿伯事後說：「開始演練自己嚇一跳，但躲不掉就只好配合演出！」

清水分局表示，此次演練由4名員警模擬《紙房子》劇情，飾演歹徒搶劫，分局獲報佈署優勢警力進行攔截圍捕，並且截斷歹徒逃逸路線。整個過程逼真，皆有模擬實際上銬、搜身逮捕，不知情路過民眾一度以為警方在真實逮捕犯嫌。

演練過程中，還有一名70多歲阿伯在農會洽公，正巧遇到警方演練，當假歹徒大喊搶劫時，其中一名假歹徒持槍指著阿伯，阿伯也跟著配合演出的蹲在地上，阿伯的反應讓假歹徒也遲疑一下，還是將整個過程演練完。

清水分局長游永中呼籲，農曆春節將至，民眾存領大量現金時可向警方申請護鈔或應結伴同行。若遇到搶案發生時，應冷靜記住歹徒容貌等特徵、逃離方向和交通工具車號等資訊，提供警方追查並立即報警啟動攔截圍捕等機制。