▲iPhone手機電池維修費3月漲價，過保固期加收800元。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陳依旻／台北報導

iPhone 14系列用戶電池維修要漲價了！根據Apple官網稍早公佈的價格異動通知，自2023年3月1日起，iPhone 14所有機型若超過保固期，電池維修費用將增加台幣800元。

根據官網，除了仍在保固期的 iPhone 14全系列機型之外， iPhone SE一到三代以及iPhone 6後續到iPhone 13系列的所有機型、超過保固期，可透過蘋果官方取得更換電池零件的維修價格，先前既有的價格僅適用於即日起至2月28日止。

以2017年iPhone X 至後續的iPhone 13 全系列機型為例，現行既有提供的原廠電池更換預估價格為2,050元，不過，從今年3月1日起，經調漲800元後，電池維修費用將來到2,850元。

官網也指出，用戶可以善用「獲取估價」工具查看可能需要支付的费用，如果是從Apple Store商店獲取服務，蘋果會按照該工具中所示的服務費收取費用，其他服務提供商可以自行設定費用。

最後，付費價格可能會因為用戶對舊零件的處理決定而有所不同，蘋果會在收到產品後對商品進行檢查，然後確認服務費用，如果用戶的 iPhone存在任何影響电池更換的損害（如屏幕破裂），就需要先解决相關問題再更換电池，但在某些情况下，可能會產生維修費。