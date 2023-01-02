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幕後／發現金、N倍券「全民共享」還有望　人民領取方式雛型搶先看

▲▼超商五倍券領取 。（圖／記者李毓康攝）

▲超商五倍券領取 。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文針對財經議題在召開國安高層會議後，於元旦談話中揭示「減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能」4大目標。其實，「全民共享」方案也未被否決，將有1800億元作為未來以備不時之需的預留財源外，也會適時研擬「全民共享」方案，且未來不論是發放N倍券、現金，人民的領取方式也都可依過去執行經驗，作為參考雛形。

近來民進黨內諸多地方立委喊出「還稅於民」的呼籲，不論是再次發行五倍券或發現金等，都成為討論話題。不過，蔡英文在元旦的談話中，被外界解讀成「確定不發」。事實上，其實所謂「全民共享」的方案，一直還未定案，她也已經預告，會預留一定財源以備不時之需外，也會研議全民共享方案，而資源她會優先協助高風險的國人跟產業。

回顧蔡英文的元旦談話內容，她對於今年即將面臨的經濟變局，首先是針對「減輕人民負擔」、「民生物價」進行著手，方式包括：將擴大租金津貼、補貼房貸族、跨縣市通勤族月票、中低收入戶補助等，同時減徵貨物稅、補貼油電價。接著，才就整體「產業體質」與「經濟動能」進行強化。

至於外界討論2022年全國稅收可望超過預算4500億一事，蔡英文也解釋，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央稅收佔3800億元，她則規劃3個方向使用：包括：以1000億元撥補勞保、健保基金財務缺口，也挹注台電進行電價補貼；另以1000億來支應第一波7項方案計畫的初期財務需求。

最後，蔡英文指出，「會預留一定的財源以備不時之需」，且在財政許可範圍內，適時研議全民共享的可行方案。她強調，在全球經濟高度不確定的此刻，作為負責任的政府，必須要未雨綢繆，把寶貴的資源，優先協助高風險的國人與產業，來維持國家因應危機的韌性。

總體而言，所謂4500億元稅收，要先扣除分配給地方政府的700億元，接著扣除1000億元勞健保、電價補貼，以及1000億元支應第一波7項方案計畫，剩下約1800億元。這1800億元就會是未來以備不時之需的預留財源，以及適時規劃「全民共享」方案的經費。

至於全民共享的方案，外界不外乎有2個聲音，一個是發現金，另一個是再次發行N倍券。據了解，這兩個方案至今一直都還在研議當中，且未來人民領取的方式，也都可依過去執行經驗，作為參考雛形。

舉例而言，如果未來將發行N倍券，人民領取方式應較為熟悉，可望比照去年發放五倍券的規劃，區分為「數位券」、「紙本券」兩大類，數位券包括有，電子支付、信用卡、電子票證等；而紙本券則是透過電話或網路預約，在獲通知後於郵局領券。

不過，如果政府最後採取方案是發放現金，人民領取方式可能會較為陌生，但其實政府已有「實戰經驗」，屆時可望依循過去12歲以下發放防疫津貼的模式，為避免人潮擠爆ATM或郵局，應分為個三階段，包括：線上申請、ATM領取，以及郵局臨櫃。

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