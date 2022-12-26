　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

▲▼紙本五倍券今(9)日開放領取,振興五倍券,經濟,消費。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文政府去年發放紙本五倍券。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

由於今年課稅收入有望超過預算4500億元，民進黨內也紛紛呼籲中央政府可以考慮發放N倍券或現金來「還稅於民」；而行政院長蘇貞昌也已指示各部會，研擬各項疫後振興、照顧弱勢方案。不過，中央稅收雖超過預期，但在電力補貼上，也估計耗掉至少1500億，剩下約2000多億；但若以發放五倍券來計算，評估可發2次，可能時間點落在明年3月的疫後振興，以及暑假過後。

根據今年總稅收估計，有望超過預算4500億元，而民進黨內各派系26日吹起，各種希望中央政府可以「還稅於民」的呼籲。舉例而言，湧言會立委就認為，可以發現金消費券，也能減免學貸或為受到疫情影響的產業紓困；此外，民進黨內「英系」立委，包括陳明文、羅致政、莊瑞雄等人，也發起串連，在臉書上發圖卡呼籲中央政府，可以全民發放1萬元現金，將台灣的經濟成果跟人民共享。

對此，行政院指出，這幾年同時受到疫情、俄烏戰爭的影響，國際原物料上漲，能源價格也上調，明年全球經濟也會面臨重大挑戰，民生經濟都會受到衝擊；而為因應未來的變局，蘇貞昌已經指示各部會，研擬各項疫後的振興與弱勢照顧方案，相關內容也都尚在彙整中。

不過，從現實面考量，在國際局勢上，國際原物料、能源價格都調升，世界各國都有天然氣、石油、電價調漲的趨勢。根據台電今年前10月的資料顯示，台電發購電燃料成本為5007億元，較去年同期增加約2635億元，雖然今年7月電價審議委員會進行電價調整，增加電費收入約288億元，但仍無法轉虧為盈，截至今年10月底，累積虧損來到1723億元。

因此，若要發放五倍券的話，必須先衡量能源虧損。根據統計，截至11月底，中央稅收大約超過預期約3500億元，若截至今年底，以3800億計算，扣掉需補貼電力的成本，約消耗1500億元，粗估剩約2300億元，評估可發放2次的五倍券。

倘若真的發放五倍券，發放時間點的部分，疫情指揮中心26日在擴大防疫會議中指出，中國大陸疫情近來有急遽升溫趨勢，研判會延續到明年3月份；因此，台灣疫情稍可喘一口氣的時間點，預計就落在明年3月份，而屆時將會是政府推動疫後振興的時間點；此外，通常暑假過後，消費會出現緊縮，屆時可能也是第二次發放的時間點。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
《財閥家》遭轟爛尾！　網挖出原作結局崩潰
「長新冠頭痛vs.一般頭痛」差在哪？　醫解答
記者拍反送中被捕「判刑15個月」！　公視遺憾發聲
防疫雙險已賠付超過2千億！保險總座痛批　等於幫政府發消費券
她「確診愛滋」遭排擠逼退學！　1年後發現是誤診
宋達民曾「違法挨罰」！吼勞工局：沒有人能定我罪，除了耶穌
幕後／政府可發「2次五倍券」！擬發放時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

兌現與王偉忠承諾！蔣萬安真的去訪清潔隊了　「偉大城市有賴他們」

朱立倫稱補選「浪費公帑」　林俊憲諷：蔣介石若知道都自嘆不如！

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

博客來勞資爭議！北市勞動局初步認定違法　最高恐罰300萬元

發N倍券、現金有望！　蘇貞昌下令：研擬疫後振興、照顧弱勢方案

役男上繳手機灌MDM「私密照被看光光」　負責人記2大過汰除　

她批林奕華就任後將少1名立委　轟蔣萬安：利用制度佔北市民便宜

兵役延長有美方、選舉壓力？　參與人士揭壓力來源：有1目標、1核心

蔣萬安接棒「7：30晨會」　柯文哲前幕僚：機制的健全比較重要

議長選舉國民黨「大咖」帶槍投靠　黃暐瀚直言黨紀不彰是危機

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

呆萌水豚泡柚子浴慶冬至　日動物園：已有40年傳統

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

蕭煌奇唱《阿嬤的話》情緒潰堤　哭喊：阿嬤，我們都很想祢...

女三寶路肩迴轉2車道　「害3名車連環撞」釀禍

牽孩走斑馬線無車禮讓　他轟行人地獄：還按喇叭

兌現與王偉忠承諾！蔣萬安真的去訪清潔隊了　「偉大城市有賴他們」

朱立倫稱補選「浪費公帑」　林俊憲諷：蔣介石若知道都自嘆不如！

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

博客來勞資爭議！北市勞動局初步認定違法　最高恐罰300萬元

發N倍券、現金有望！　蘇貞昌下令：研擬疫後振興、照顧弱勢方案

役男上繳手機灌MDM「私密照被看光光」　負責人記2大過汰除　

她批林奕華就任後將少1名立委　轟蔣萬安：利用制度佔北市民便宜

兵役延長有美方、選舉壓力？　參與人士揭壓力來源：有1目標、1核心

蔣萬安接棒「7：30晨會」　柯文哲前幕僚：機制的健全比較重要

議長選舉國民黨「大咖」帶槍投靠　黃暐瀚直言黨紀不彰是危機

兌現與王偉忠承諾！蔣萬安真的去訪清潔隊了　「偉大城市有賴他們」

《財閥家》遭轟爛尾！網諷「湯飯家大兒子」挖出原作結局崩潰：這才是我要的

台灣集中保管結算所捐贈600萬元　支持台南優質教育友善親子環境

記者拍反送中被捕「判刑15個月」！　公視遺憾發聲：持續提供協助

「長新冠頭痛vs.一般頭痛」差在哪？醫解答：2症狀恐併發腦炎

朱立倫稱補選「浪費公帑」　林俊憲諷：蔣介石若知道都自嘆不如！

彤溫岑翻唱「出生前經典歌」　飆《十分鐘的戀愛》被虧：老靈魂！

台南市喜樹國小幼兒園新建園舍動土　2024完工可招生4班

為了毛小孩！陶晶瑩隔5年主持台節目　友善寵物店開張

宋達民曾「違法使喚外傭」挨罰！吼勞工局：沒有人能定我罪，除了耶穌

你熱褲妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

政治熱門新聞

民國94年生役男確定兵役延長！　1年訓練內容尚在最後精修

稅收超徵4500億！　綠委槓中央「還財於民」：每人可領近2萬

快訊／蔡英文明親自宣布義務役恢復1年制方案　睽違2年接受媒體提問

淡大論文遭撤銷！前宜蘭市長江聰淵道歉

台南市議長選舉跑票　李鎮國道歉：被民進黨騙了

快訊／71共機擾台破紀錄！　國防部：嚴密監控與應處

發N倍券、現金有望！　蘇貞昌下令：研擬疫後振興、照顧弱勢方案

柯P回來啦！柯文哲今不騎王世堅腳踏車

曾俊傑退黨當上副議長　遭國民黨開除黨籍！

快訊／英系立委串聯　全民普發現金1萬元

中選會公告　陳靜敏、陳琬惠遞補立委

女當選人「就職典禮失蹤」首發聲

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

換不掉蘇？游淑慧：蔡英文壓不住了

更多熱門

相關新聞

發N倍券、現金有望！　蘇貞昌下令：研擬疫後振興、照顧弱勢方案

發N倍券、現金有望！　蘇貞昌下令：研擬疫後振興、照顧弱勢方案

由於今年課稅收入高於預期，民進黨內也呼籲中央政府可以「還稅於民」。對此，行政院發言人羅秉成26日表示，行政院長蘇貞昌已經指示各部會，研擬各項關於疫後振興及弱勢照顧的方案，而相關方案也正在彙整中。

若換閣揆？　賴清德子弟兵：陳建仁接手機率高

若換閣揆？　賴清德子弟兵：陳建仁接手機率高

蘇貞昌下令「緊盯大陸疫情」　外島醫療量能不足提前儲備藥物！

蘇貞昌下令「緊盯大陸疫情」　外島醫療量能不足提前儲備藥物！

N倍券有空間！　代理財長鬆口：跨部會討論中

N倍券有空間！　代理財長鬆口：跨部會討論中

換不掉蘇？游淑慧：蔡英文壓不住了

換不掉蘇？游淑慧：蔡英文壓不住了

關鍵字：

五倍券振興蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

一家人被宋逸民教會「強制驅離」

宋逸民教會9大罪狀連環爆！她痛哭：像被放血

快訊／宋仲基驚喜認愛！女方竟是英國人

宋仲基「女友正面高清照」曝！

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

新人婚禮宴客　菜色豪華卻無人到場

甜蜜交往1年！宋仲基英國女友長相曝光

爆乳田慎節「跟他過耶誕夜」　無修圖照片曝

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

民國94年生役男確定兵役延長！　1年訓練內容尚在最後精修

第三波疫情要來了！王必勝：高峰落在2月初

怒揭宋逸民說謊！前教友爆「擦肩死亡太魯閣號」是假的

到日本交換震驚「台灣男生真好」　台妹揭潛規則

每周上繳收入！藝起發光前教友：離開才是恩典

宋仲基認愛新女友！　閃離宋慧喬不分30億財產

更多

最夯影音

更多
本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數
天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面