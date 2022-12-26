幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

▲蔡英文政府去年發放紙本五倍券。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

由於今年課稅收入有望超過預算4500億元，民進黨內也紛紛呼籲中央政府可以考慮發放N倍券或現金來「還稅於民」；而行政院長蘇貞昌也已指示各部會，研擬各項疫後振興、照顧弱勢方案。不過，中央稅收雖超過預期，但在電力補貼上，也估計耗掉至少1500億，剩下約2000多億；但若以發放五倍券來計算，評估可發2次，可能時間點落在明年3月的疫後振興，以及暑假過後。

根據今年總稅收估計，有望超過預算4500億元，而民進黨內各派系26日吹起，各種希望中央政府可以「還稅於民」的呼籲。舉例而言，湧言會立委就認為，可以發現金消費券，也能減免學貸或為受到疫情影響的產業紓困；此外，民進黨內「英系」立委，包括陳明文、羅致政、莊瑞雄等人，也發起串連，在臉書上發圖卡呼籲中央政府，可以全民發放1萬元現金，將台灣的經濟成果跟人民共享。

對此，行政院指出，這幾年同時受到疫情、俄烏戰爭的影響，國際原物料上漲，能源價格也上調，明年全球經濟也會面臨重大挑戰，民生經濟都會受到衝擊；而為因應未來的變局，蘇貞昌已經指示各部會，研擬各項疫後的振興與弱勢照顧方案，相關內容也都尚在彙整中。

不過，從現實面考量，在國際局勢上，國際原物料、能源價格都調升，世界各國都有天然氣、石油、電價調漲的趨勢。根據台電今年前10月的資料顯示，台電發購電燃料成本為5007億元，較去年同期增加約2635億元，雖然今年7月電價審議委員會進行電價調整，增加電費收入約288億元，但仍無法轉虧為盈，截至今年10月底，累積虧損來到1723億元。

因此，若要發放五倍券的話，必須先衡量能源虧損。根據統計，截至11月底，中央稅收大約超過預期約3500億元，若截至今年底，以3800億計算，扣掉需補貼電力的成本，約消耗1500億元，粗估剩約2300億元，評估可發放2次的五倍券。

倘若真的發放五倍券，發放時間點的部分，疫情指揮中心26日在擴大防疫會議中指出，中國大陸疫情近來有急遽升溫趨勢，研判會延續到明年3月份；因此，台灣疫情稍可喘一口氣的時間點，預計就落在明年3月份，而屆時將會是政府推動疫後振興的時間點；此外，通常暑假過後，消費會出現緊縮，屆時可能也是第二次發放的時間點。