日本愛子公主首出席「新年參賀」！　10萬人搶破頭只為見1面

▲愛子公主首次出席新年參賀。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本皇室每年1月2日都會舉辦新年一般參賀，開放民眾進入皇居，並讓成年皇室成員站上大陽台接受民眾參賀。今（2023）年是疫情後首次重啟這項重要儀式，同時也是愛子公主第一次出席新年參賀。此次新年參賀因疫情，仍未完全開放，而是採取事前申請制，僅9600人獲選參與此項盛事，但卻吸引超過10萬人報名抽籤。

根據《時事通信社》報導，新年一般參賀因為疫情影響，已經停辦3年，如今有鑑於疫情稍有降溫，皇室終於重新開放，不過因防疫規定，採取事前抽籤制，不開放當天排隊。此外，新年參賀分為上午與下午各3場，共計6場，而明仁上皇夫婦只會出席上午3場。

▲▼日本皇室2日舉辦新年一般參賀。（圖／路透）

今年因防疫關係，不僅要求民眾保持1公尺社交距離、佩戴口罩以及配合量體溫，也大幅縮減入場人數。上一次2020年的新年一般參賀共有6萬8710人排隊進皇居，不過今年6場僅開放9600個名額。根據J-CAST報導，這次共有10萬2377人報名抽籤，然而僅9606人入選。

日本皇室的新年參賀僅會有成年皇室成員出席，而2021年成年的愛子公主原預定要在2022年的新年參賀首次亮相，但是卻因疫情取消，此次則是她首次在新年參賀露面，引發熱議。愛子公主2日身穿一襲水藍色禮服，站在母親雅子皇后的身邊，向民眾揮手致意。