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台積電設廠熊本！知事親赴台　拚「台北-熊本」直飛開航

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電在熊本設廠，間接帶動直飛航線開航。（圖／記者高兆麟攝）

記者王佩翊／編譯

晶圓代工龍頭台積電於日本熊本縣設廠，不只帶動相關產業鏈進駐，如今更有望在3月下旬迎來「台北-熊本」的直飛航線。為此，熊本縣知事蒲島郁夫也將在11日親自來台，拜訪華航總公司，與華航商談熊本直飛台北航線的相關細節。據悉，最快3月23日便能正式開航。

根據《熊本日日新聞》報導，隨著熊本機場新航廈即將於3月23日正式啟用，由華航執飛的「台北-熊本」航線也有望於同日開航。華航2015年10月曾經開啟「高雄-熊本」航線，但是受到新冠肺炎影響，自2020年2月起暫時停航。有鑑於台積電進駐熊本縣，在菊陽町設廠，未來有望有更多來自台灣的商務客與觀光客到訪當地，也將帶來新一波的商機。

報導指出，雄獅旅行社也計畫要在熊本縣設置營業據點。儘管此舉應該是在考慮市場需求後所下的最終判斷，但一旦「台北-熊本」航線正式開航，有望帶來更多旅客。

熊本縣知事蒲島郁夫11日將親自訪台，前往華航與相關人員商討直航事宜。根據內部人士透露，由於近期邊境防疫限制緩和，因此華航對於開啟新航線也抱持一定興趣。直飛航線預計於3月23日左右正式開航，初期每日將有1班往返。

台積電熊本廠預計2023年正式完工，而工廠所在的菊陽町距離熊本機場也非常近，2024年便能投入生產。

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