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大陸 大陸焦點 特派現場

河北一景區瘋傳6名「陽康」遊客心衰…4死2搶救　官方：已報警

▲▼河北一景區6名「陽康」遊客心衰死亡？（圖／翻攝自秦皇島晚報）

▲相關傳言在大陸社交軟體瘋傳。（圖／翻攝自秦皇島晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸確診人數飆升，各種虛假的網路傳言也不斷出現。一則「老君頂景區的『陽康』遊客心衰死亡6人」的消息近日在陸網上傳播開來，據《秦皇島晚報》報導，秦皇島老君頂旅遊開發有限公司相關負責人闢謠稱，該消息為虛假信息，目前該公司已選擇報警處理。

根據流傳的對話紀錄顯示，一人在群組說，「昨天老君頂滑雪去的死好幾個，都是陽康（編按：確診後康復）的，一劇烈運動突然心衰了。6個當場死1個，區政府的，到醫院死3個，還有2搶救呢。」該對話曝光後，引發一片恐慌。

對此，景區負責人回應，「我們公司看到了網路上的這則消息後，就迅速進行核實檢查，經核查景區並未出現遊客死亡事件。該消息為虛假信息，給我們公司帶來了不可估量的惡劣影響，所以公司於12月31日進行了報警處理，目前公安機關已對涉嫌造謠人員採取了強制措施。」

景區負責人說，「目前，所有項目設施均運行良好，且景區也配備專業的教練團隊和應急處理救護人員，希望廣大遊客不要受到虛假信息的影響，安心前往景區觀光遊覽，體驗獨特的冰雪魅力。」

據《新華社》報導，湘雅三醫院心內科主任蔣衛紅表示，對於核酸轉陰的康復者而言，不建議立即進行劇烈運動，此時，人的身體仍比較脆弱，還應繼續休養，要補充必要的維生素C和優質蛋白質，保證充足的休息和睡眠。

蔣衛紅提醒，對於那些原來就有心腦血管疾病的患者，在新冠感染康復後過早運動，往往會適得其反，加重身體負擔。

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