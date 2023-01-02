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台灣材「變身魔術方塊」　林試所拉近「人與木材的距離」

▲林試所用台灣木材製成魔術方塊，邊玩還可以邊學木材相關知識。（圖／農委會林試所提供）

▲林試所用台灣木材製成魔術方塊，邊玩還可以邊學木材相關知識。（圖／農委會林試所提供）

記者楊惠琪／台北報導

邊玩邊學！農委會林業試驗所應用魔術方塊的立體構造，將多種台灣木材的三切面外觀及組織印製於其上，讓民眾在把玩魔術方塊過程中，同時學習到多種木材的相關知識，希望藉此拉近民眾與木材的距離，此技術已經獲得國家專利，歡迎各產業技轉應用。

林試所指出，魔術方塊的立體構造可完美的闡釋木材3切面外觀特徵及組織結構，在把玩的過程中，不知不覺就將導管、木質線、薄壁細胞等專業知識與圖案印記於腦中。

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林試所說，木材組織會影響木材的利用性，把玩魔術方塊的過程中，還能學習到切削、乾燥、防腐、製漿造紙與製酒等多種林產業相關知識。家中廚房常見「木材砧板」為例，大致分為圓形和方形兩大類，由於圓型砧板的切面為木材橫切面，因此較方型砧板的縱切面更能抵抗切剁的力量。

林試所說明，目前規劃製作成魔術方塊的木材有錐果櫟與烏心石舅，錐果櫟木材導管沿著徑向排列，近樹心處的木材呈暗紅色，近樹皮處木材呈淡黃色，木紋十分美麗，分布在全台的中高海拔闊葉林，常作為農具用材及建築、枕木、傢俱、車心器具的材料。而烏心石舅又名恆春厚朴，分布於恆春半島及台東東南中低海拔的常綠闊葉樹林內，因族群數量小且分布狹隘，在台灣紅皮書列為國家易危(NVU)植物。

林試所指出，此次開發的主題性魔術方塊已獲得國家專利（中華民國專利證書第I457551號），歡迎各產業技轉應用，更希望透過木材魔術方塊，能拉近民眾與木材的距離。

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