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阿伯捷運上把玩「巨型玩具」！內行全看傻：明顯是個狠人

▲ 創業魔術方塊達人郭若舟 。（圖／記者周怡德攝）

▲魔術方塊是1974年發明的益智玩具，廣為大眾所愛。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

「魔術方塊」一直是熱門的益智玩具，6面各9格的設計已經讓很多人一個頭兩個大，不過近日有網友搭捷運時，竟發現一名阿伯在專注破解一個13X13X13的超高階魔術方塊，讓他瞬間看傻。貼文一出，馬上吸引不少同好現身留言，更有人直言，阿伯敢帶著高階魔術方塊在捷運上玩，不怕摔碎，「明顯是個狠人。」

一名女網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，只見一名阿伯正專注地破解手中的魔術方塊，不過這顆魔術方塊並非常見的3X3X3，而是一排就有13個格子的超高階方塊，且也不完全是正方形，6個面都有些向外擴的弧度，一顆要價約4600元，讓原PO了不禁笑稱，「一樣搭捷運，他的怎麼比較好玩」。

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▲有網友發現一名阿伯在捷運上破解一顆「超高階魔術方塊」。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲有網友發現一名阿伯在捷運上破解一顆「超高階魔術方塊」。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛驚呼「我搭捷運也有遇過這位先生耶！超強的啊」、「這我就算搭環島列車也不一定解的完」、「土豪阿北，這顆超貴」、「我這種沒有底子的一般人，65歲退休買一個來轉轉，應該可以忙到嗝屁的那一天都不會無聊」、「這已經不是魔術方塊了，是地獄方塊」。

另外，也有內行網友表示，「這位阿伯是有底子的，他使用的是降階法，他能完成中心並開始組邊，已經對高階有一定熟悉度，一天內可以解完，就是需要數小時，因為沒影片，看不到他的手速」、「我也常常在公車或火車上玩，但不會帶高階，摔到會很可怕，這阿伯明顯是個狠人。」

針對這種魔術方塊的解法，有網友也詳細說明，「基本上就是先把6面正中心解完，之後把邊邊相同的顏色湊在一起（角落的先不管），接著就可以當成是正常3*3魔方來解了，把角落邊邊都對齊，上面用兔子公式或對角公式，所以其實如果會4*4和5*5基本後面的都會了。」

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