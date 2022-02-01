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時尚魔術師「鄧男子」等10年衝上春晚　魔術方塊手一甩秒排好

記者魏有德／綜合報導

大陸時尚魔術師鄧男子首度站上《央視》春晚舞台，進行8分鐘的「魔術方塊」魔術秀。過程中，等男子先後與大陸藝人賈乃亮、張若昀進行互動，還邀請美女影星劉濤上台演出，贏得滿堂喝采。不過，央視春晚魔術節目向來都是外界議論的重點，對於「劉濤是托兒」（暗樁）的說法，鄧男子也在表演結束後親自對外界說明。

▲大陸魔術師鄧男子。（圖／翻攝央視）

▲大陸魔術師鄧男子登上央視春晚，演出魔術方塊魔術秀。（圖／翻攝央視）

《北青報》報導，魔術師鄧男子首次登上央視春晚，為了這8分鐘的表演，他準備了十年。鄧男子表示，「為了保證魔術的新鮮感，我們要對節目進行保密，所以在聯排時要準備無數套節目，還要根據場地、時間以及道具的需求，臨時決定演什麼，有近景、舞台、互動、大型的，也有驚險刺激的。幾次聯排下來，相當於演了一個間斷的專場。」

鄧男子的8分鐘魔術秀主打「魔術方塊」，他將自己手中已打亂的魔方輕輕一甩，魔方上的顏色便全部回復到初始狀態，排列得整整齊齊。隨後，他又將手中的魔方打亂，然後打開賈乃亮按住的一個魔方，這時，觀眾發現，兩個魔方上看似凌亂的排列圖形竟完全一樣。

▲大陸魔術師鄧男子。（圖／翻攝央視）

▲大陸影星劉濤將手中的魔術方塊打亂。（圖／翻攝央視）

緊接著，鄧男子邀請劉濤上台一同演出。劉濤將手放在背後，使勁地轉動手中的魔方，待鄧男子要求其取出給觀眾看時，才發現手中的魔方排列得相當完整，如同沒有動過一般。正因為如此，表演節目結束後，不少網友在微博上認為劉濤是暗樁，手中的魔方早就置換過。

對此，鄧男子表示，傳統意義上的「托兒」是我要告訴你一會兒要想什麼牌，但是像春晚這麼重要的晚會，有些信息是互動嘉賓一定要知道的，「第一是我變魔術；第二是他要參與哪些環節，如果不知道這些，嘉賓在場上突然蒙（傻）了，會耽誤節目的節奏，影響晚會的整體效果，但是他們對魔術的秘密是完全不知曉的。」

▲大陸魔術師鄧男子。（圖／翻攝央視）

▲鄧男子認為，現場觀眾的自然反應可以判斷魔術的精彩程度。（圖／翻攝央視）

鄧男子認為，一個魔術精不精彩是可以從現場觀眾的反應程度表現出來的，「這種看到魔術真實的驚訝感，常人很難演出來。雖然互動嘉賓是專業演員，但讓他們在現場去演一個驚訝的狀態，也會有點假。」

公開資訊顯示，鄧男子現年38歲，曾在鳳凰衛視擔任記者和主持人。他曾在湖南衛視的元宵晚會上5分鐘內連變18個魔術，至此打響名號。由於鄧男子口條流利，手法也相當俐落，他也在大陸開創出「魔術脫口秀」的新型態表演模式，受到外界關注。

鄧男子表示，在籌備央視春晚的過程中，之所以會產生「煎熬感」，更多的是出於他對央視春晚的重視，「這個舞台我衝刺了10年，也期待了10年。第一次聯排站在台上，其實離互動嘉賓的那一桌只有10步之遙。當時我就想，為了走這10步我花了10年。」

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