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台南啟動2023年重要節日維安作業　黃偉哲要讓市民安心過好年

▲台南市長黃偉哲1日晚間出席台南市同步擴大臨檢勤前教育會議，視察精進員警應勤裝備成果展示，並宣告2023年重要節日安全維護工作正式開始。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市長黃偉哲1日晚間出席台南市同步擴大臨檢勤前教育會議，視察精進員警應勤裝備成果展示，並宣告2023年重要節日安全維護工作正式開始。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為貫徹「讓市民安心、快樂過春節」的重要政策，市長黃偉哲1日晚間出席台南市同步擴大臨檢勤前教育會議，會中聽取警察局工作簡報、視察精進員警應勤裝備成果展示，並宣告2023年重要節日安全維護工作正式開始，市議員盧崑福及林美燕也出席勤前教育會議。

▲台南市長黃偉哲1日晚間出席台南市同步擴大臨檢勤前教育會議，視察精進員警應勤裝備成果展示，並宣告2023年重要節日安全維護工作正式開始。（圖／記者林悅攝，下同）

黃偉哲於會中表示，對於剛結束的市長及市議員選舉，以及耶誕、跨年活動，警察局投入了所有警、民力進行各項安維工作警衛部署，任務均圓滿達成，表現值得肯定，他要感謝每位警察同仁；對於即將開展為期30天的「加強重要節日安全維護工作」，他也期許所有參與維護治安的單位，要落實三大工作主軸－「治安平穩、交通順暢、民眾安心」。

▲台南市長黃偉哲1日晚間出席台南市同步擴大臨檢勤前教育會議，視察精進員警應勤裝備成果展示，並宣告2023年重要節日安全維護工作正式開始。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市長黃偉哲1日晚間出席台南市同步擴大臨檢勤前教育會議，視察精進員警應勤裝備成果展示，並宣告2023年重要節日安全維護工作正式開始。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市長黃偉哲1日晚間出席台南市同步擴大臨檢勤前教育會議，視察精進員警應勤裝備成果展示，並宣告2023年重要節日安全維護工作正式開始。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市長黃偉哲1日晚間出席台南市同步擴大臨檢勤前教育會議，視察精進員警應勤裝備成果展示，並宣告2023年重要節日安全維護工作正式開始。（圖／記者林悅攝，下同）

警察局表示，今年特別著重在「清樓打詐、安居緝毒」，運用科技執法，透過大數據分析，並積極整合第三方警政及民間力量，為大台南地區的治安、交通做好把關，打造最適合居住的城市環境，讓每位市民安心、快樂迎接新的一年。▲台南市長黃偉哲1日晚間出席台南市同步擴大臨檢勤前教育會議，視察精進員警應勤裝備成果展示，並宣告2023年重要節日安全維護工作正式開始。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市長黃偉哲1日晚間出席台南市同步擴大臨檢勤前教育會議，視察精進員警應勤裝備成果展示，並宣告2023年重要節日安全維護工作正式開始。（圖／記者林悅攝，下同）

會後市長黃偉哲在警察局長方仰寧及守望相助大隊長宋俊明陪同下，前往開台天后宮慰問四分局守望相助隊執勤民力，並致贈慰問金及慰問品，以感謝每一位隊員長期支持警察局，默默為台南這塊土地無私的奉獻。

▲台南市長黃偉哲1日晚間出席台南市同步擴大臨檢勤前教育會議，視察精進員警應勤裝備成果展示，並宣告2023年重要節日安全維護工作正式開始。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市長黃偉哲1日晚間出席台南市同步擴大臨檢勤前教育會議，視察精進員警應勤裝備成果展示，並宣告2023年重要節日安全維護工作正式開始。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市長黃偉哲1日晚間出席台南市同步擴大臨檢勤前教育會議，視察精進員警應勤裝備成果展示，並宣告2023年重要節日安全維護工作正式開始。（圖／記者林悅攝，下同）

隨後黃偉哲市長來到安平區永華路慰勉執行路檢勤務警察人員，感謝警察人員在重要路段取締酒後駕車、盤查可疑車輛及查察不法危安物品等，維護市民生命財產安全。

▲台南市警局所屬各分局同步執行擴大臨檢及路檢勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府表示，本次春節期間，台南市有鹽水蜂炮、月津港燈節、龍崎空山祭等知名民俗藝術活動，加上民眾返鄉團圓、出遊走春、拜廟祈福等年節活動，交通流量預期大增，全體警察同仁將發揮團隊精神，除了配合市府施政外，更將結合義警、義交、民防、巡守、志工等民間5力，全力為台南市一同打拼，讓台南不僅有美食美景，更有安全安心的好生活。

▲台南市警局所屬各分局同步執行擴大臨檢及路檢勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2023年加強重要節日安全維護工作」自1月1日起至1月30日，為期30天。台南市警五分局警員除在火車站、台南轉運站等交通轉運站及重要聯外道路台17甲線中華北路沿線規劃交通疏導崗外，針對好市多商場、花園夜市營業時段及轄內廟會活動，在各地點人潮湧現時，即時派員加強疏導。

▲台南市警局所屬各分局同步執行擴大臨檢及路檢勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局所屬各分局同步執行擴大臨檢及路檢勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局所屬各分局同步執行擴大臨檢及路檢勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局所屬各分局同步執行擴大臨檢及路檢勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）
市警善化分局於1日工作首日晚上9時許，執行全市同步擴大臨檢勤務，動員警力33名。加強重要節日安全維護工作首日啟動，善化分局分階段實施擴大臨檢及路檢，針對轄內大型特種場所、治安熱點及重要道路，透過對場所內部人員清查與往來車輛盤查過濾，徹底杜絕不法。善化分局長劉怡宗表示，要使民眾能安心歡慶新年。

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