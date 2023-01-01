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社會 社會焦點 保障人權

最重處份要停職！「三線一」督察涉恐嚇取財慘了　台南警局下重手

記者吳奕靖／台南報導

台南市警局3線1秘書室主任莊武能，涉因感情糾紛對某議員恐嚇取財案，遭新竹地檢署檢察官以涉嫌重大為由聲請羈押，稍早法院諭知莊武能以10萬交保，同車的K女2萬元交保候傳，不過現在台南市警察局加重懲處：「至於莊員涉及拒檢、恐嚇取財部分，本局將予以最重停職處分，另依程序召開考績會審議。」

▲莊武能。（圖／苗栗縣警局網站）

▲莊武能。（圖／苗栗縣警局網站）

1日下午5點多，台南市警察局發布新聞稿表示：「本局莊姓秘書室主任休假涉嫌感情糾紛衍生恐嚇取財案，本局全力配合偵辦，並將其調整非主管職務待查。本案莊員已依恐嚇取財罪嫌移送新竹地檢署偵辦，並經新竹地方法院裁定十萬元交保」。

同時強調本案已由台南市警察局督察長率查案人員前往新竹縣政府警察局橫山分局，全力配合新竹地檢署及新竹縣政府警察局進行調查偵辦，先是將莊員改調非主管專員職務，其不正常感情交往及男女感情糾紛，影響警譽，本局已從重核予記一大過，至局長已向警政署自請處分，後續依涉案情節追究行政責任及考核監督責任。

不過，就在晚間7點左右再次發出新聞稿表示：「莊員不正常男女感情交往，影響警譽情節重大，先核予以記ㄧ大過處分；至於莊員涉及拒檢、恐嚇取財部分，本局將予以最重停職處分，另依程序召開考績會審議。」最快將在1月3日上班時就會召開考績會審議是否停職。

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