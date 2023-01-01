台南3線1警官捲入恐嚇案　警局長方仰寧「督導不周」自請處分

▲台南市警察局祕書室主任莊武能涉恐嚇取財遭法辦， 台南市警察局長方仰寧自認督導不周自請處分。（資料照／記者林悅翻攝）

記者林悅、劉人豪／綜合報導

台南市警局秘書室3線1星警官莊武能，因涉感情糾紛對某議員恐嚇取財案，遭新竹地檢署檢察官以涉嫌重大為由聲請羈押，稍早法院諭知莊武能以10萬交保。台南市警察局長方仰寧自認未善盡考核責任督導不周，已向警政署長黃明昭自請處分。

莊武能於跨年夜前往新竹捲入恐嚇案件，遭新竹縣橫山分局員警連開9槍，這起恐嚇案更爆出「起因」是因新竹縣某議員涉不當男女關係。目前案件已由新竹地檢署接手，指揮新竹縣、台南市2地警方同步偵辦。莊武能訊後被依法移送新竹地檢署，由於偵查不公開，新竹縣橫山分局對外僅做簡單說明。稍早法院也諭令，莊武能10萬交保、同車高姓女子2萬交保候傳。

案發後，莊武能改調非主管職，稍早台南市警局先對他做出1大過處分。

台南市警局自去年12月15日起，分區實施端正警察風紀視導會議，由方仰寧親自主持，召集各單位正、副主官、督察組長、偵查隊長、分駐（派出）所長等重要幹部與會，聽取各級幹部的具體建議，徹底檢討，展現防制風紀案件的決心，未料隔半個月就傳出莊武能捲入恐嚇案，想當諷刺，加上學甲槍擊案等重大刑案，方仰寧未來動向也令人矚目。