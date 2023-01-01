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違停新境界！駕駛放三角錐、掀引擎蓋裝故障　紅線上悠閒滑手機

網搜小組／趙蔡州報導

有民眾在高雄鳳山目擊「紅線臨停」玩出了新高度，照片中只見一輛轎車停在紅線旁，駕駛下車把引擎蓋掀開，接著在車輛後方放上三角錐，假裝車輛故障，不久後車主回收三角錐、關上引擎蓋，從容開車離開現場。對此，鳳山分局表示，暫未接獲相關報案，如經民眾檢舉提供影像，將檢視違規事證，依規定舉發。

民眾在臉書「路上觀察學院」分享違停影片，拍攝地點在高雄市鳳山區青年路，可以看見轎車停在紅線旁，車頭的引擎蓋被掀開，後車廂也是開啟狀態，車輛後方則放著一個三角錐，看起來就像故障一樣，駕駛則坐在駕駛座上滑手機，不久後駕駛下車回收三角錐、關上引擎蓋，從容開車離開現場。

原PO看了整個過程，傻眼說，「我沒有要爆料，大家當笑話看，笑笑就好，紅線臨停新境界，假裝車輛故障，自備修路用三角錐，不是汽車專三角故障標誌，等待時間一到，馬上收完東西走人」。他認為，駕駛在後車廂自備三角錐，不是一般的三角故障標誌，「肯定是累犯！」

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▲▼紅線違停新境界　掀引擎蓋放三角錐偽裝故障。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲紅線臨停新境界，駕駛在車後放三角錐、掀開引擎蓋，假裝車輛故障。（圖／翻攝自路上觀察學院）

影片一出立刻引發網友熱議，有網友認為，「說不定他是在等引擎冷卻，才能發動啊」、「老車有時候就會有臨時故障或溫度升高，停在路邊搞不好緩解車子狀況，像我公司車老舊經常會出狀況，有時候溫度升高，還要臨停在路上加水檢查」、「也有可能是水箱壞了，引擎溫度過高啊」。

另一派網友認為，「很有深度的路觀」、「至少他還肯演一下，生活智慧王，相較之下，有些人開名車，是想停哪就停哪，還笑你拖吊不敢拖」、「佛系修車，不叫警察不找拖車，時間到自然自癒」、「居然還有這招」、「讓我想到豆豆先生」、「很有誠意的違停」、「他完成了我想做，但不敢做的事」。

對此，轄區鳳山警分局文山派出所表示，暫未接獲相關報案，如經民眾檢舉提供相關影像，將檢視相關事證，依規定進行舉發，如果有違規臨時停車行為，將依道路交通處罰條例，開罰300至600元以下罰鍰，若是有違規停車行為（停車超過3分鍾），將依法開罰600至1200元以下罰鍰。

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