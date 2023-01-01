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單身妹「自己在家跨年」崩潰喊孤單！過來人教一招：行程滿檔

▲▼台北101跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣各縣市昨天有精彩的跨年活動，也有網路轉播可以收看。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯振中／綜合報導

每當碰上跨年活動，台灣總會有許多人說「有對象才叫跨年，沒對象只是熬夜」，有名女子同樣碰上了這種困擾，因為與男友分手，跨年夜當天一個人待在家，只是滑手機等待12點過去，覺得自己十分可憐。對此，也有居家跨年族傳授一招，儘管自己一個人過，也能同時「跨5、6場」，超獨特的招數曝光，讓不少網友嗨喊「另類行程滿檔」。

這名女子在Dcard訴苦，她2022年與男友分手，跨年前也沒有朋友相約出遊，更沒去過人多的場合，因此今年的跨年十分孤單，只是一個人待在家靜靜滑手機。

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女子提到，家裡沒有電視，因此不看跨年節目，也沒有買什麼特別的東西來吃，一個人無所事事、滑著手機，等待12點過去，就算迎來新的一年，也沒幾個人會傳新年快樂的訊息來道喜，跨年夜相當孤單。

▼女子因為單身、沒朋友揪，只能自己在家跨年，感到十分孤單。（示意圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北101跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

後來查看社群軟體的動態，發現認識的人都組團出去玩，看起來十分快樂，讓她不禁悲喊，「自己一個人這樣好可憐，一直以來都好可憐。」

貼文曝光後，有不少網友留言回應，「不會可憐，但是你覺得自己可憐就會可憐」、「我也是一個人在家過，先祝妳新年快樂」、「為什麼會可憐，在家很舒服耶」、「我跨年在寫論文和滑狄卡，希望有安慰到你」、「不會啊！自己跨多自在。」

此外，也有專業的「居家跨年族」回應，雖然是自己一個人過，但他會用YouTube連開5、6個分頁，並切換到全台各場次的跨年活動，這樣一來「人家跨一場，我跨5、6場，賺爛」。

超有趣的「連跨6場」方式曝光，也立即有許多人回應，「好有趣，我今年也試試」、「我也是欸，今年台北有個頻道還卡卡的」、「每年都這樣過+1，想看哪個藝人就看哪個，超爽」、「另類的行程滿檔」、「我也會耶，但我是跟室友一起，還會討論哪個好看，甚至跨到國外的。」

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