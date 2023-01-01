大陸多地公開感染率調查結果！北京超8成人染疫　四川破6成





▲大陸各地目前確診人數飆升。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸當前疫情既快又猛，多省份近日公布數據顯示陽性感染率已達六成以上，料1月初達到疫情高峰。上海市新冠疫情防控救治專家組組長張文宏近日也透露，自己已感染過新冠，上海目前感染人數已是「千萬級別」。至於「重災區」北京，中疾控流行病學前首席科學家曾光估計，北京的感染率或已超過80%。

據《健康時報》報導，四川省疾控中心去年12月26日發布四川省新冠感染情況問卷調查（第二次）結果顯示，省內21個市州183個縣（區、市）的158506名被調查者的感染率為63.52%，另有28%的調查人群未進行核酸檢測或快測，但有出現發燒、咳嗽等病徵，因此調查人群的新冠病毒實際感染率應高於63.52%。調查結果還顯示，全省陽性檢出的高峰期集中在12月12日至23日，目前日新增感染已處於回落階段。

12月30日，海南省疫情防控工作指揮部綜合組副組長、醫療救治組副組長李文秀通報全省疫情防控工作有關情況稱，近日，海南省每日新增新冠感染人數處於高位波動期，全省預計感染率已達50%。三亞市、海口市整體上已過感染高峰。

鄂爾多斯市疾病預防控制中心12月30日發布新冠病毒感染問卷抽樣調查分析，結果顯示，截至12月30日，參與本次問卷抽樣調查的居民27502人，新冠病毒感染率為60.22%，其中，感染新冠病毒的居民總計有16562人，僅有1.75%的人沒有任何症狀。

浙江衢州及浙江舟山也公布當地對感染人數的研判，兩地目前的感染比例分別達30%-35%和30%-40%。

大陸流行病學專家吳尊友表示，京津冀、成渝地區、華中部分省分，疫情發展相對比較早，流行高峰可能已過去；重慶、安徽、上海、湖北、湖南等省市，疫情正在高位流行階段；河南、吉林、福建等省疫情發展速度也比較快。

吳尊友認為，春運會有大量的人員流動，使疫情更加複雜。張文宏也稱，元旦、春節「是一個坎」，建議返鄉人員減少聚集性活動。