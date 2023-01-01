南韓女失竊財物報警　南警調監視器迅速破案尋回財物

▲中正派出所警員吳品賢、洪培峰陪同女大生到其住宿之飯店房間勘察，透過通道監視器，查出吳姓房務人員涉嫌行竊，迅速尋回竊得之3萬元，並依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南韓籍來台遊學20歲黃姓南韓慶熙大學女大學，於12月31日晚上9時許，由學校老師陪同至市警二分局中正派出所報案，稱其皮夾遭竊，內有新台幣3萬元及護照影本、信用卡等物品，警方調閱監視器從吳姓房務口袋發現鼓起物十分可疑，而循線查出吳嫌涉案，尋回女大生失竊之物。

警方說，案經中正派出所員警受理後，立即由警員吳品賢、洪培峰陪同到其住宿之飯店房間勘察，經過濾逐一排除同住之學生之可疑，後續並在飯店經理積極協助下，調閱房間通道之監視器，過濾全天期間出入人等，馬上鎖定僅有飯店吳姓房務人員（24歲、花蓮人、現租住該飯店、無素行）出入後，且眼尖之警員吳品賢反覆觀看比對監視器，鎖定其日間打掃後離開房間時，其右側口袋明顯有鼓起之方型之物，經通知其到場並出示具體事證，吳嫌乖乖交付出行竊所得3萬元，並為員警帶回調查後依竊盜罪嫌送辦。

黃姓南韓籍交流學生，於12月26日甫參加學術交流至台灣遊學，預計停留至1月17日，並由學校安排住宿於中西區保安路某飯店。於31日與同學至台南各處遊玩，夜間9時許從跨年演場會感受音樂熱情返回飯店時，卻發現放於房間內之皮夾不翼而飛，內有現金、護照影本及信用卡等重要物品，乃急忙報案尋求警察協助。也在中正派出所員警之細心積極偵辦下，反覆觀察吳姓房務人員之異常之狀，從模糊之影像中看到其打掃離開房間時，其右側褲袋有「魔獸般謎樣鼓起之物」，研判係將皮夾藏放於褲袋內行竊得逞。也讓吳嫌到案後對員警提示之具體事證無從辯解，乖乖拿出行竊所得之3萬元現金交還被害人，惟皮夾已遭其丟棄無法尋回。迅速偵破之效率，也讓南韓學生感受到台灣警察專業之一面，再三致謝及稱讚，也在臺灣度過了一個難忘的跨年之夜。

第二分局表示，對民眾的各類財產安全至為重視，並對本案員警秉持積極任事態度受理及迅速偵破之態度特表讚許；也提醒民眾對各類物品應妥適保管，切勿因一時之不注意讓宵小有機可趁，致使自身蒙受財產之損失；也呼籲周邊如有發現可疑之人事物狀況，均可向警察機關來報案以求立即處置。