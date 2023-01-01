年終僅1個月！長榮航勤員工不出勤「47航班延誤」　桃機：紓解17班

▲長榮航空受長榮航勤員工不出勤影響，班機延誤。（資料圖／長榮）

記者李姿慧／台北報導

長榮航勤員工不滿年終僅1個月，今元旦(1/1)集體請假和休假，導致僅5成人力出勤，貨物裝卸和行李作業人力嚴重不足，桃機公司表示，截至上午11時，已影響47航班，其中出境有16航班，約2965名旅客出境受影響，目前已成立應變小組，與業者討論應變方案。

桃機公司表示，針對桃園機場今天長榮航空出發航班延遲情形，機場公司已於第一時間接獲訊息後，調度機坪空橋提供接續到場航班使用，並於上午8時30分立即成立緊急應變小組，邀集長榮航勤、長榮航空等相關單位，討論應變方案。

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根據統計，截至11時為止，共延誤出境31班次，包括客機24班、貨機7班，入境也有16班次受影響，包括客機13班、貨機3班，約2965旅客出境受影響。

桃機公司表示，目前已紓解出境客機共17班次，機場公司將持續掌握航班到離場及旅客登機情形，協調人力支援，以及要求餐飲業者增加餐飲，服務滯留航廈旅客；同時亦請長榮航空、長榮航勤公司調派支援員工，提供受影響旅客必要之服務，並維持航廈之正常運作。建議旅客出發前可向航空公司洽詢，以獲得最新資訊。