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大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍元旦獻詞「全面加強練兵備戰」　過去一年震懾台獨

▲▼解放軍軍演。（圖／CFP）

▲解放軍軍演。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸解放軍報今（1）早發出元旦獻詞，在回顧2020時，強調了是「黨和國家歷史上極為重要的一年」，在接下來的一年中，要全面加強人民軍隊黨的領導和黨的建設工作，全面加強練兵備戰，積極推動軍隊建設高質量發展。

《解放軍報》指出，過去一年，全面加強人民軍隊黨的領導和黨的建設工作，聚焦「忠誠維護核心、矢志奮鬥強軍」深化主題教育，全面推進軍事訓練轉型升級，堅持不懈把改革向縱深推進，推動建設發展質量變革、效能變革、動力變革，在中國特色強軍之路上邁出堅實步伐。

報導接著寫道，過去的一年，全軍官兵堅決聽黨指揮、忠誠履行使命，堅定靈活開展軍事鬥爭，有效應對外部軍事挑釁，震懾「台獨」分裂行徑，衛國戍邊不負重托，維權維穩枕戈待旦，「以頑強鬥爭精神和實際行動捍衛了國家主權、安全、發展利益。」

對於接下來的一年，報導強調，新年新氣象新作為，要全面加強人民軍隊黨的領導和黨的建設工作、全面加強練兵備戰、積極推動我軍建設高質量發展。

文章最後指出，全軍要貫徹軍委主席負責制，一切行動聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮，把精神狀態激發出來，把奮進力量凝聚起來，堅定決心意志，增強緊迫意識，埋頭苦幹實幹，朝著實現黨在新時代的強軍目標、把人民軍隊全面建成世界一流軍隊奮勇前進。

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