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裝渦扇-15完全體殲-20亮相？　背部隆起實現氣動減阻

▲▼疑似裝備渦扇-15發動機的完全體殲-20亮相，外觀上有明顯背部隆起的不同。（圖／翻攝自大陸網站）

▲疑似裝備渦扇-15發動機的完全體殲-20亮相，外觀上有明顯背部隆起的不同。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

就在即將揮別2022年前夕，一架新型的黃皮殲-20亮相引發各大軍事論壇瘋狂討論轉載，明顯該機身上有著特徵明顯的「駝背」，和過去殲-20有相當大的區別。外界普遍認為，這架新的試驗型機種，就是裝備渦扇-15發動機的完全體殲-20，也有專家認為這就是傳聞已久的殲-20B。

這是繼殲-20A、FC-31、殲-35、殲-20AS之後，大陸第五款國產隱身戰機的亮相，殲-20B將是殲-20家族中最新的改進型號。值得注意的是，美國五角大樓最新發布的評估報告指出，解放軍現已擁有超過200架殲-20，同時每年正以50到70架的數量快速服役新戰機，產能快速各種改進也將隨之而來，此時殲-20B的公開似乎也回應了美方的推測。

從照片可以看出，全新的殲-20B在機體改進上做出非常大的改變，原版殲20A氣泡式座艙尾部被脊背上的隆起所覆蓋，其向後視野受到一定影響。有分析指出，殲-20B機背上明顯的隆起，是有鑑於殲-35的優化使用經驗，按照瀋飛的論文結果來看，殲-35通過氣動減阻優化實現10%的氣動減阻。

▼軍迷特別指出外觀上的不同。（圖／翻攝Facebook／解放軍評論團）

▲▼疑似裝備渦扇-15發動機的完全體殲-20亮相，外觀上有明顯背部隆起的不同。（圖／翻攝Facebook／解放軍評論團）

《今日頭條》專欄作家「白楊觀察室」認為，上述的改進就是修改前機身和氣泡式座艙蓋弧度較大的尾部過渡，以減小衝擊波角度，減少跨音速飛行時的波阻。適當提高駕駛艙後部截面，以降低膨脹波強度，降低壓力阻力，這將大幅度優化殲-20B的飛行性能。尤其是在換裝渦扇-15發動機後，殲-20B的飛行性能和機動性的潛力也將得到充分發揮。

事實上大陸過去在發動機領域存在明顯能力不足的情況，最初服役的殲-20依舊配備著俄制的AL31發動機，一直到鋸齒狀噴口的國產渦扇-10C發動機技術成熟後，殲-20的產能才大幅度加速。值得注意的是，11月下旬中國航發領域的權威人士劉大響院士明確表示，為殲-20研制的新一代渦扇發動機已完成首飛，再結合近期公開的殲-20B新照，似乎更加深該機為裝備渦扇-15的完全體殲-20的可能性。

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