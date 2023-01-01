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今天就買！超商「新年咖啡優惠」來了　美式、拿鐵直接買7送7

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11推出一系列新年咖啡優惠。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

愛喝咖啡的人快看過來！2023新年到，就有超商祭出滿滿的咖啡飲品優惠，民眾最愛喝的美式、拿鐵不僅直接下殺買7送7，還有特大杯美式組合價優惠，一次買5杯特價188元，等於每杯只要38元，快把握機會省荷包。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出兔年5大咖啡飲品優惠，即日起至1/8止連續8天，CITY CAFE特大美式5杯特價188元、CITY CAFE特大拿鐵4杯特價188元、CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵/熱太妃焦糖風味瑪奇朵任5杯特價188元、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶4杯特價188元。

同步自即日起至1/2止還有「CITY PRIMA精品美式、精品拿鐵同品項買7送7」，以及每日限量CITY CAFE濃萃美式買7送7、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡買3送2、CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡/完熟蘋果咖啡買3送2、CITY TEA一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶買3送2、CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶買3送2。

▲▼麥當勞歡樂送4大品項買1送1。（圖／翻攝麥當勞官網）

▲麥當勞歡樂送限時「4大品項買1送1」。（圖／翻攝麥當勞官網）

麥當勞即日起至1/10祭出限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「Y2023」，即可享有「勁辣香雞翅」、「蘋果派」、「冰經典那堤」、「熱經典那堤」（4擇1）任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

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