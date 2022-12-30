　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

推動土石流自主防災社區　新北獲17銅質1銀質認證

▲推動土石流自主防災社區 新北獲17銅質1銀質認證肯定。（圖／新北市農業局提供）

▲推動土石流自主防災社區，新北獲17銅質1銀質認證。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局持續推動土石流自主防災社區，目前已獲得水土保持局17處銅質社區認證及1處銀質認證，今年已辦理24場次自主防災社區兵棋推演及5場次自主防災社區實作演練，利用走入社區之防災教育來深化當地民眾對於土石流災害的認識。

農業局表示，汐止區長青里位於汐止區五指山，轄內有1條土石流潛勢溪流，今年長青里在翠柏新村老人安養中心辦理自主防災社區演練，更結合土石流災害、震災、火災等複合式災害演練。農業局今年也強化社區的設備，如雨衣、雨鞋、手電筒與無線對講機等，供土石流避難編組成員使用，能使社區安全再加一層防護。

長青里長陳建興表示，配合農業局、消防局與社會局共同演練疏散與收容，再依不同災害所需擴增演習項目，擬定複合式災害演練腳本。如豪雨來臨前架設雨量筒以監控雨量、豪雨時巡查野溪水流情形、封橋封路；地震時就地趴下、掩護、穩住等；火災時用濕布摀口鼻、低姿態逃生等。

在演練過程中，特別安排部分錯誤行為的腳本，使里民於錯誤中學習，更能加深印象，像是地震時應該優先就地避難而不是慌亂向外逃、有民眾昏倒應先打電話給119而非打給里長等，使里民了解災害從發生到結束的處理流程並落實聯繫，在日後遇有類似災害發生時，能於第一時間內完成災害應變處置，減少災害造成的損失。

農業局長李玟表示，新北市土石流自主防災社區已推動85里，希望持續推動將土石流自主防災社區完成覆蓋率達90%以上，透過不斷地走入社區宣導來強化社區的防災意識，市府及區公所在推動過程中與社區互相學習在地經驗，共同守護市民的生命財產安全。

【更多新聞】

►基隆暖暖親子館「快閃童樂繪」　小愛爸爸謝國樑壓軸現身說故事

►謝國樑上任首日「不到7點上班」　搭9026國道客運關心通勤族

►關鍵票助民進黨！基隆議長藍變綠　國民黨張芳麗跑票：明天退黨

►14年前碧砂漁港浮屍案　項鍊+無子宮...警助「A067無名女屍」回家

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
獨／求職奪3命「S姊」是雙寶媽！月收800K　擁超猛技能撈百
幕後／地方「換蘇」聲音強烈　蔡英文一動作曝閣揆人選端倪
台股2022飆股排行出爐！　第一名漲近1000%
兔年國運籤出爐！　姜太公道場揭「新總統人選」
資深教友還原6內幕！　宋逸民協會→教會主因曝光
男演員「沒保護好自己被性侵活該」　舉女友人經歷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

夏恩英語集團牽手存愛　律師簡榮宗媒合助偏鄉雙語教育

出席保全日活動　盧秀燕：守護治安需警民合作

推動土石流自主防災社區　新北獲17銅質1銀質認證

嶺東科大三連霸技職之光　視傳系「清水美學」獲表揚

元旦連假北海岸恐湧車潮　金山警加強交通疏導管制

新北跨河煙火迎2023！元旦連續假期　蘆洲警教如何避車潮

竹市埔頂二路至慈雲路口產生惡臭　環保局獲報立即處理

遊客注意！劍湖山賞煙火周邊交通加強取締　違停車輛將拖吊

暖冬影響草莓生態時序錯亂　農曆春節後林內草莓正熟甜

跨年晚會預估5萬人入場！台東設4處救護站　醫護團隊隨時待命

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

紙杯+瓶蓋DIY迷你足球員　利用橡皮筋彈性挑戰射門

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

夏恩英語集團牽手存愛　律師簡榮宗媒合助偏鄉雙語教育

出席保全日活動　盧秀燕：守護治安需警民合作

推動土石流自主防災社區　新北獲17銅質1銀質認證

嶺東科大三連霸技職之光　視傳系「清水美學」獲表揚

元旦連假北海岸恐湧車潮　金山警加強交通疏導管制

新北跨河煙火迎2023！元旦連續假期　蘆洲警教如何避車潮

竹市埔頂二路至慈雲路口產生惡臭　環保局獲報立即處理

遊客注意！劍湖山賞煙火周邊交通加強取締　違停車輛將拖吊

暖冬影響草莓生態時序錯亂　農曆春節後林內草莓正熟甜

跨年晚會預估5萬人入場！台東設4處救護站　醫護團隊隨時待命

南橫公路又見「台灣黑熊」母子三熊散步　69秒珍貴畫面曝光

獨／求職奪3命「S姊」是雙寶媽！　家開便當店月收800K...擁超猛技能撈百萬

夏恩英語集團牽手存愛　律師簡榮宗媒合助偏鄉雙語教育

Steam公開2022年度最佳遊戲榜　《艾爾登法環》奪多獎成大贏家

五月天阿信台上ㄧ舉動　竟「激怒」天后嘉賓：夠了喔！

股價年漲近1000%！及成拿下「2022飆股王」　高端慘跌逾7成

出席保全日活動　盧秀燕：守護治安需警民合作

軍人偷拍少女性愛片要脅性交被拒散布洩憤　判刑4年上訴二審駁回

兔年國運籤出爐！姜太公道場揭卦象「內閣改組、新總統人選」

羅志祥「現聲」力挺演唱會！　郭鬼鬼見偶像感動淚灑舞台

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

地方熱門新聞

台7線49.7K桃園大曼路段　1／3起開放戒護通行

台南原民會成果發表

中原大學新生註冊率100%　連續5年全國第一

新竹關西國小奪下諸羅山盃隊史首冠

桃園市6新任區長聯合宣誓　蘇俊賓盼做好溝同橋樑

日月潭跨年晚會+元旦連假　車輛禁行時段及路段曝

南消三大隊與佳里奇美醫院合辦骨針施打訓練

欠百餘教職員2月薪！2億元到位　明道大學：1／3日一定給

基隆市府今年未訂人員汰除率　林右昌辦公室澄清

洩密地主個資　前花壇鄉長判3月

西螺福興宮點燈送財神錢母　盼財源廣進

台南市警婦幼警察隊新任隊長蔡佳璋陞任

不爽被說閒話　南投男打死友人

警局公布南投跨年晚會交通管制疏導措施

更多熱門

相關新聞

連假北海岸恐湧車潮　金山警加強交通疏導

連假北海岸恐湧車潮　金山警加強交通疏導

2023年元旦3天連假將從明天展開，北海岸恐湧現觀光人車潮，新北市政府金山警分局今（30日）指出，警方已規劃交通疏導管制勤務，重要路段依據車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮引導以維持交通順暢，敬請用路人配合，並注意周邊交通資訊。

新北跨河煙火迎2023　蘆洲警教如何避車潮

新北跨河煙火迎2023　蘆洲警教如何避車潮

新北爆出國中校長打學生！「隱匿不報＋暴力」只記申誡引發不滿

新北爆出國中校長打學生！「隱匿不報＋暴力」只記申誡引發不滿

板橋最強2房網推：沅陞幸福PLUS

板橋最強2房網推：沅陞幸福PLUS

新北跨年煙火將登場！輕軌42小時不打烊　交管資訊一次看

新北跨年煙火將登場！輕軌42小時不打烊　交管資訊一次看

關鍵字：

新北土石流自主防災社區

讀者迴響

熱門新聞

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

妻子點香碰到氧氣罩...病床丈夫上半身燃燒死亡

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

網紅胖虎拍電影床戲「遭同劇男星伸指入侵」！

櫃台員工變富豪！　最狂「繼承者」砸2.1億買礁溪地

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

小甜甜爆婚變「早有徵兆」！

百萬YTR愛情長跑9年「求婚成功」！

獨／花50元中大樂透4.85億！　今年最大獎已領走

華視主播出車禍「臉毀了」還腦出血！

林襄爆熱戀顏佑庭！　

正版「農婦」首亮相！吳怡農偕同妻子掃街　甜喊「選後補上錯過時光」

長榮海運年終開獎！　豪發45個月

「好市多周子瑜」趴浴缸拍寫真　粉絲看傻了

更多

最夯影音

更多
白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白
Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面