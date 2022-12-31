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幕後／綠營人士嘆檢討報告做半套　「民進黨從未替論文爭議道歉」

▲▼民進黨全代會,黨旗進場。（圖／記者季相儒攝）

▲民進黨大選檢討報告挨批做半套。（資料照）

記者杜冠霖／台北報導

九合一選舉民進黨大敗，民進黨檢討小組召集人鄭文燦28日提出敗選檢討報告摘要重點，包括黑金及重大治安爭議提名機制等皆入列，引發各界熱議。綠營黨內人士坦言，報告只完成一半，檢討原因卻沒有解決問題。他更舉例，民進黨至今還沒有為論文的處理方式對社會大眾道歉過，社會上對檢討自然無感，「現在只有大破，怎麼大立才是關鍵。」

對於檢討報告，黨內人士指出，該點到都點到了，不用寫出來也知道那些內容，但報告中為何會出現那麼多問題時機點？就是因為選戰沒有主軸，才會出現那麼多檢討原因，如果沒有總體選戰戰略，失敗的時候什麼都是原因，且大家都知道這些原因，那要如何改進？重新出發要做什麼？

黨內人士舉例，比如說疫情，民眾和政府感受到的顯然不同，但如何讓民眾有更好的感受？說是要有同理心，但要怎麼做？像是發現金就是有同理心的表現，確實很多民眾生活受到疫情衝擊，包含口罩、快篩這些都要花錢，即便疫情告一段落，民眾還是付出很大代價，檢討出原因了，但要做什麼才是關鍵。

黨內人士表示，報告提到論文問題沒有設停損點，但說到底，民進黨至今還沒有為論文的處理方式對社會大眾道歉過，沒有這樣的動作，論文到現在還在流血，未來會不會沒事誰冒出來又被查一次？每次都要道歉嗎？長痛不如短痛，是要因為之前的傲慢對社會道歉，還是怎麼處理，必須有個明確方案。

對於報告內容，黨內人士直言，這報告只完成一半，只檢討原因但沒有解決問題，黨的頭人們要有智慧，找一個解決方法，否則還是會被繼續修理，且有些原因還繼續待著，「這個問題就是沒有解決，表示你檢討假的，檢討是一個層次，檢討後做了什麼才是關鍵。」

黨內人士坦言，代理主席沒有說要對這些問題做檢討，社會上對這些檢討也沒有感覺，有些更像是高高舉起輕輕放下，但應該要認真誠心檢討、找到解決方法，否則這些都是空的，也不用搞那些論壇，誰都可以寫出這份報告，這個黨想再出發還是要大破大立，「現在只有大破，怎麼大立才是關鍵。」

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關鍵字：

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