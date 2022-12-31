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超徵稅分3部分使用　蔡英文：提撥1000億補充勞保及健保財務缺口

▲總統蔡英文於府內召開「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

為因應國際政經變局、穩定經濟民生，蔡英文總統31日上午在總統府召開國安高層會議。針對各界關注的還稅於民等福利措施，蔡英文指示，中央政府可運用的3800億，預計從中拿出1000億撥補勞保及健保基金財務缺口，另外1000億額度投注「加強韌性經濟方案」；剩餘的1800億，除預留一定財源以備不時之需，在財政許可範圍內，也會適時研議與全民共享的可行方案。

蔡英文在上午的國安會議中揭示，「減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能」，是執政團隊面對來年經濟挑戰的4大重要目標。

國發會在會中也分析，在有前瞻、國防、防疫三項特別預算的前提下，蔡總統執政以來僅淨增加舉債3010億元，中央政府整體財政狀況仍屬健全。財政部預估2022年全國稅收可望超過預算數4500億，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央稅收佔3800億元，仍須待明年7月經由審計部審查，才能完成審定程序。

蔡英文表示，政府初步規劃，中央政府可運用的3800億，可從3個面向規劃。首先，除原本已編額度外，將額外以其中1000億為規模，撥補勞保及健保基金財務缺口，並同時挹注台電資源，進行電價補貼。一方面減輕勞健保基金的財務壓力，也減輕下一代的給付負擔；另一方面，則從源頭管控能源價格，穩定全球原物料上漲對台灣物價的衝擊。

其次，除各部會既有經費外，也將再以其中約1000億額度，投注「加強韌性經濟方案」，來因應全球通膨及國際經濟挑戰的衝擊。

扣除上述的規劃與開支後，最後預計會剩餘約1800億。蔡英文指出，除預留一定財源以備不時之需，在財政許可範圍內，也會適時研議與全民共享的可行方案。

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