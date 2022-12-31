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高雄男打莫德納返家途中死亡獲30萬！最新疫苗受害救濟審查曝光

▲▼為提升運輸業從業人員執業安全，北北基桃計程車司機、貨運司機、平台外送員等自2日起可接種疫苗,莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,打疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,小黃司機,接種率,防疫,疫情,交通運輸產業人員,快遞員,宅配員。（圖／記者李毓康攝）

▲最新疫苗受害救濟審議結果出爐，其中有一人接種莫德納後死亡，獲得30萬元救濟金，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛生福利部最新疫苗受害救濟審議會議結果出爐！本次有12案核予救濟金，當中10案屬於接種新冠疫苗，其中最高額為30萬元，是一名70幾歲男性接種莫德納疫苗返家當天就死亡，雖然本身有多重心血管疾病病史，但時序上無法排除過敏性休克可能性而核予救濟金。

根據疾管署公布預防接種受害救濟審議小組第193次會議紀錄，會議於12月8日召開總計審查90案，有12案核予救濟金。

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其中10案接種新冠疫苗，分別是1起接種莫德納死亡，核予救濟金30萬元；另有7起接種AZ疫苗，核予救濟金5千至4.5萬元；另2起為接種高端疫苗，核予5千元與1萬元救濟金。至於其他疫苗方面，有1起接種流感疫苗核予救濟金2.5萬，還有1起接種卡介苗獲得1萬元救濟金。

本次最高額為接種莫德納後死亡個案，依據審議資料，個案為高雄市70歲男性，接種疫苗返家途中死亡，查個案本身有冠心症、高血壓性心臟病、心肌梗塞及心房顫動等多重心血管疾病史。

資料指出，依據症狀發生時間及臨床表現較可能致死原因為潛在心血管疾病急性發作。惟時序上無法排除過敏性休克之可能性。整體評估個案死因無法確定與接種莫德納疫苗關連性，最後核予救濟金30萬元。

莫德納疫苗 1案

高雄市韓○○（編號：3979） 本案經審議，依據病歷資料記載及臨床表現等 研判，個案接種疫苗後返家途中死亡。查個案本身有冠心症、高血壓性心臟病、心肌梗塞及心房顫動等多重心血管疾病史。依據症狀發生時間及臨床表現較可能致死原因為潛在心血管疾病急性發作。惟時序上無法排除過敏性休克之可能性。綜上所述，個案死因無法確定與接種 COVID-19 疫苗（Moderna）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」 第 18 條第 1 項及其附表死亡給付之規定，核予救濟金新臺幣 30 萬元。

AZ疫苗 7案

高雄市胡○○（編號：3664） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相 13 關檢驗結果等研判，個案局部脂肪萎縮症狀無法確定與接種 COVID-19 疫苗（AZ）之關聯性， 依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」 第 18 條第 1 項及其附表其他不良反應給付之規 定，核予救濟金新臺幣 1 萬元。

新竹縣趙○○（編號：3535） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後出現蕁麻疹之症狀與接種 COVID-19 疫苗（AZ）相關，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議 辦法」第 18 條第 1 項及其附表其他不良反應 給付之規定，核予救濟金新臺幣 1 萬元。

高雄市陶○○（編號：3097） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案本身具類風濕性關節炎病史，於接種疫苗後出現全身紅癢情形， 經診斷為蕁麻疹。其症狀距離接種時間已 2 週，惟仍無法確定與接種 COVID-19 疫苗 （AZ）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基 金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表 其他不良反應給付之規定，核予救濟金新臺幣 5,000 元。

高雄市徐○○（編號：3114） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後 23 日出現視力模糊情形，經診斷為視神經炎。個案之抗磷脂抗體檢驗結果顯示為陽性。惟其症狀仍無法確定與接種 COVID-19 疫苗（AZ）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審 議辦法」第 18 條第 1 項及其附表其他不良反 應給付之規定，核予救濟金新臺幣 2 萬元。

新北市林○○（編號：3022） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後因持續 發燒、不適等情形就醫，經診斷為肺炎合併敗血症。而 COVID-19 疫苗（AZ）係屬非複製型 腺病毒載體疫苗，並不具致病力，不會造成感染症。個案之相關檢驗及檢查結果並不符合血 栓併血小板低下症候群之臨床表現。惟其症狀 仍無法確定與接種 COVID-19 疫苗（AZ）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審 17 議辦法」第 18 條第 1 項及其附表其他不良反應給付之規定，核予救濟金新臺幣 4 萬 5,000 元。

桃園市王○○（編號：2979） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後 3 日因 發燒、肌痛及噁心感等情形就醫，影像學檢查顯示腦皮層微小靜脈血栓。血小板檢驗結果不 符合血栓併血小板低下症候群之臨床表現。惟目前醫學實證顯示此年齡層於接種 COVID-19 疫苗(AZ)後 27 日內靜脈血栓之發生率有上升情形，且個案無血栓相關危險因子疾病史。研判個案症狀無法確定與接種 COVID-19 疫苗 （AZ）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基 金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表 其他不良反應給付之規定，核予救濟金新臺幣3萬元。

臺北市王○○（編號：3732） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，依據申請書記載，個案接種疫苗後 19 日起陸續出現肩痛、呼吸喘及 嘴唇、手部出血點等情形，於接種後 45 日就 醫，血液檢驗結果顯示血小板低下及貧血，檢 查結果不符合血栓併血小板低下症候群之臨床 表現。查個案本身有糖尿病、慢性腎病及胃潰 瘍等疾病史，其下肢水腫及貧血情形與其潛在 疾病有關，惟其血小板低下情形仍無法確定與 接種 COVID-19 疫苗（AZ）之關聯性，依據 「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18 條第 1 項及其附表其他不良反應給付之規 定，核予救濟金新臺幣 3 萬元。

高端疫苗 2案

桃園市符○○○（編號：3316） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案膿瘍培養結果為表皮葡萄球菌，屬感染症，惟個案皮膚紅腫症狀仍無法確定與接種 COVID-19 疫苗（高端）之 關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表其他不良 反應給付之規定，核予救濟金新臺幣 1 萬元。

臺中市廖○○（編號：3685） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後15分鐘即出現嘔吐、胸悶喘等情形，依病歷記載及 處置方式無法確認是否為急性過敏反應，研判 其症狀無法確定與接種 COVID-19 疫苗（高端）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金 徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表其他不良反應給付之規定，核予救濟金新臺幣 5,000 元。另個案到院後影像學檢查結果顯示疑似有近期梗塞，又個案本身具多重心血管疾病史，故其疑似中風情形與接種 COVID-19 疫 苗（高端）無關，依據「預防接種受害救濟基 金徵收及審議辦法」第 17 條第1款規定，不予救濟。

流感疫苗１案

高雄市蕭○○（編號：2194-2） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案於住院治療前有扁桃腺炎及腹瀉等感染情形，個案胃鏡檢查顯示十二指腸發炎，惟個案腸胃道症狀仍有可能為過敏性紫斑症所致，其症狀無法確定與接種季節性流感疫苗之關聯性，適用行政程序法第 128 條第 1 項第 2 款規定「發生新事實或發現新證據者，但以如經斟酌可受較有利益之處分者為限」，爰依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表其他 不良反應給付之規定，核予救濟金新臺幣 2 萬 5,000 元。

卡介苗 1案

嘉義縣方○○（編號：3229） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案左腋下淋巴結腫大之症狀與接種卡介苗相關，依據「預防接種受害救 濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附 表其他不良反應給付之規定，核予救濟金新臺 幣 1 萬元。

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