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新冠滿3年！3大防疫新制元旦上路　中國航班入境PCR、外國人自付治療費

▲今（13日）是「0+7」入境免隔離實施的首日，桃園機場第一航廈搭機人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

▲桃園機場，資料照。（圖／記者彭懷玉攝）

記者洪巧藍／台北報導

今（31日）天就是2022年的最後一天，台灣開始警戒新冠疫情正式滿3年，中央流行疫情指揮中心有3大新制將於元旦上路，包含中國大陸入境航班乘客必須進行唾液PCR採檢，不具健保身分的非本國籍人士在台期間如確診，其隔離治療費用須由確診者自付等，《ETtoday新聞雲》整理一次看。

▲今（13日）是「0+7」入境免隔離實施的首日，桃園機場第一航廈搭機人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

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▲中國4個直航航線入境需進行PCR，圖為桃園機場資料照。（圖／記者彭懷玉攝）

1、中國航班乘客加強檢疫專案

中國大陸明年1月8日起取消入境隔離政策，有序恢復公民出境旅遊，各國紛紛祭出相關邊境管理措施，指揮中心除維持現行不開放中國觀光客來台之政策外，明(112)年1月1日零時起實施為期一個月（1/1~1/31）的「中國航班乘客加強檢疫專案」，針對中國4個直航航線入境以及金馬小三通乘客，入境時必須在機場或港口進行唾液PCR篩檢。

民眾採檢後儘速返回住所進行7天自主防疫及後續自我篩檢，篩檢陽性者依規定進行5+n居家照護及自主健康管理，陽性檢體則後送疾管署昆陽實驗室進行病毒定序。

根據指揮中心規劃，自陸入境的直航航班會集中在二航廈長廊D7、D8、D9停機坪辦理相關採檢，與其他旅客區隔；至於金馬地區民眾春節交通專案來到金門、馬祖港口的旅客也要進行採檢，由於該專案實施時間為春節前後兩周，當地實際開始進行全面PCR採檢時間為1月7日。

▲▼中國航班加強檢疫措施。（圖／指揮中心提供）

▲中國航班加強檢疫措施。（圖／指揮中心提供）

2、不具健保身分的非本國籍人士確診自付隔離治療費用

過去新冠確診個案的隔離治療費用皆由政府預算支應，指揮中心規劃從2023年1月1日起(隔離起始日)，調整COVID-19確診者隔離治療費用支付原則，其中最大變革在於不具健保身分之非本國籍人士在臺期間如確診新冠肺炎，其隔離治療費用須由確診者自付。

指揮中心指出，因應確診者隔離治療費用支付原則調整，不具健保身分之非本國籍人士在臺期間如快篩陽性，不得使用視訊診療，需至各地方政府衛生局指定之「非本國籍人士COVID-19自費看診醫療院所」現場就醫，如經醫師評估確診，依現行「確診個案分流收治原則」收治住院隔離治療，或由衛生局安排至集中檢疫所或加強型防疫旅館或衛生局指定地點進行居家照護至符合解除隔離治療條件。

隔離期間包括確診住院隔離治療費用、隔離治療當日與COVID-19相關之門急診費用、抗病毒藥物(含臺灣清冠一號)費用、居家照護醫療費用等與醫療或因療程所需之項目，需由確診者自行負擔。

至於具有中國民國國籍者(不論是否具健保身分)、具健保身份非本國籍人士以及在臺受聘僱之外籍人士(含藍領移工、白領應聘、失聯移工、境內僱用之外籍漁工等)，其確診隔離治療期間相關費用由政府預算支應。

▲▼12/5非本國籍人士在臺期間確診隔離治療費用支付方案。（圖／指揮中心提供）

▲非本國籍人士在臺期間確診隔離治療費用支付方案。（圖／指揮中心提供）

3、修正「0+7」自主防疫指引 可探病但須快篩陰

0+7自主防疫指引2023年1月1日起進行調整，放寬國外入境民眾或者確診者的同住接觸者，當日快篩陰性可到醫院或長照機構看病或探病。

指揮中心自12月10日起調整全國醫院探病者篩檢措施，原先規定須出示當日快篩陰性證明，進一步放寬為不須提供，但3類人仍應盡量避免前往醫院探病，包括有COVID-19相關症狀、自主防疫、自主健康管理者，如仍有探病需求，須提供快篩陰性證明。

指揮中心進一步調整0+7自主防疫指引，原本在自主防疫期間是「禁止」前往醫院陪、探病，並建議延後非急迫性需求醫療或檢查；1月1日起則改為「避免」前往醫療機構及長照機構，若有必要前往，則需出具當日快篩陰性證明。

▲▼12/290+7自主防疫規範。（圖／指揮中心提供）

▲0+7自主防疫規範。（圖／指揮中心提供）

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