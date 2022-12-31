3縣市大雨特報！　北台灣「濕涼連6天」跨年、迎曙光無望

▲北台灣受到東北季風影響有雨。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今天跨年夜，不過北台灣受到東北季風影響有雨，想要跨年、迎曙光的人在新竹以南地區機率比較高。下週二東北季風增強，氣溫微降，北台持續濕涼，要等到下週四才會好轉。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日至下週一(31至2日)仍受「東北季風」影響，北、東偶雨；南海有鬆散的中層雲系逐漸北移，由南而北雲量略增、仍可見陽光，南部近山區偶有零星微量飄雨的機率。

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今日至下週一，氣溫微升，北台仍濕涼，中南部舒適、早晚涼。跨年(今晚)、迎曙光(明晨)的活動，迎風面因雲多、且偶有局部短暫雨，並不理想；新竹以南受影響較小。今日各地區平地氣溫：北部13至22度，中部12至25度，南部13至26度，東部15至25度。東北季風影響，氣象局針對基隆北海岸及宜蘭地區發佈大雨特報，連日降雨，請慎防坍方及落石。

▲基隆、新北、宜蘭大雨特報。

下週二(3日)、週三(4日)，「東北季風」略增強，氣溫微降；仍是迎風偶雨、背風面晴時多雲的天氣，北台濕涼，中南部舒適、早晚涼。下週四、五(5、6日)「東北季風」減弱，氣溫漸升，天氣好轉，西晴、東偶局部短暫雨。

▼左圖：31日4：30紅外線色調強化雲圖顯示，迎風面有低層雲堆積。中圖：4：30雷達回波合成圖顯示，迎風面有降水回波。右圖：4：30累積雨量圖顯示，大台北、宜、花局部降雨。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）