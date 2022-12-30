　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆市府今年未訂人員汰除率　林右昌辦公室澄清「與事實有落差」

▲基隆市長林右昌出席新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲基隆市府今年未訂人員汰除率，林右昌辦公室澄清「與事實有落差」。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府28日公布近7年約聘僱及臨時人員汰除數據，其中2022年「無」汰除比例與人數，前基隆市長林右昌辦公室澄清表示，因考量新冠肺炎防疫嚴峻的工作，讓市府人員都很辛苦，沒訂定檢討比例，但不代表沒有進行檢討汰換，有部份不適任人員還是要檢討汰換，被指2022年汰換人數「無」，與事實有落差。

基隆市長謝國樑上任後，市府人事處通知各局處提出約聘僱、臨時人員汰除15％檢討名單，引發議論；基市府發言人余治明28日提出，2015年到2022年間汰除數據資料，比例介於10％至20％。其中，以2015年最高，汰除比例目標設在20%，實際汰除43人；2016年15%，汰除28人；2017年10%，汰除25人；2018年15%，汰除6人；2019年15%，汰除13人；2020年15%，汰除14人；2021年15%，汰除8人，今年汰除比率與人數「無」。

▲基隆市府汰除15%約聘僱及臨時人員。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市政府公布聘僱及臨時人員近7年數據。（圖／基隆市政府提供）

謝國樑表示，每年市府都有汰除檢討方案，檢討比例並非最後決定汰除數，最終人數完全是另一回事，兩者所呈現的數據一定會有落差，但不能應遇到今年選舉就不檢討，該檢討還是要檢討。

林右昌辦公室指出，今年沒特別訂檢討比例，最主要是林右昌考量嚴峻的防疫工作，讓市府人員都很辛苦，沒有訂定檢討比例，但不代表各局處沒有進行人員檢討。2021年約聘僱與臨時人員的考績早已依程序完成，人員檢討之結果也依各級主管意見辦理，有部份不適任人員還是檢討汰換，2022年汰換人數並非是「無」，其餘則依程序已呈報林右昌前市長簽核予以續聘。

林右昌辦公室表示，謝市長可能誤解「檢討比例」的意思了，所謂的「檢討比例」並非「強制汰換比例」。很多約聘僱或是臨時人員都是各局處重要業務承辦人員，長年表現也都很好，所以即使依檢討比例要提出人數，過去都會尊重用人單位主管意見予以繼續續聘。

【更多新聞】

►基隆暖暖親子館「快閃童樂繪」　小愛爸爸謝國樑壓軸現身說故事

►謝國樑上任首日「不到7點上班」　搭9026國道客運關心通勤族

►關鍵票助民進黨！基隆議長藍變綠　國民黨張芳麗跑票：明天退黨

►14年前碧砂漁港浮屍案　項鍊+無子宮...警助「A067無名女屍」回家

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
女控同事壓制摸胸強吻！　法官拿出體重計...案情大逆轉
新台幣2022封關匯率30.708元　全年貶幅9.83%歷史
再也吃不到　這10家餐廳明年沒有了
快訊／倉庫惡火害4員工喪命！　雅速達負責人80萬交保
快訊／高雄槍擊釀1死1傷　殺手最後逃亡身影曝光
快訊／雅速達負責人現身靈堂！　只拜廠長不祭工人
林襄爆熱戀顏佑庭！　親密舉動全被拍
獨／新北跆拳教練性騷選手「遭停職」　竟重返校園任教

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

欠百教職員2個月薪水！2億元到位　明道大學：1／2日一定給　

台南跨年眾星雲集　魏如萱、艾怡良、五堅情都來了！

「古坑桌球村」　承鴻企業行獲創業歸故里競賽亞軍

2023台東跨年晚會週邊攤商好品質　好吃好玩又可追星追風追日出

桃園市6新任區長聯合宣誓　副市長蘇俊賓期許：做好溝同橋樑

基隆市府今年未訂人員汰除率　林右昌辦公室澄清「與事實有落差」

因應中國疫情　黃偉哲召開專家會議加強六大防疫作為

台東跨年好吃又好玩！晚會邀大咖陪你倒數　周邊打造豪華用餐區

讓社區安全防護再升級　北區與有線電視試辦合作租用普設監視器

合歡山緊急醫療站設在松雪樓　元旦啓動為期2個月

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

紙杯+瓶蓋DIY迷你足球員　利用橡皮筋彈性挑戰射門

躺巨狗枕「睡得超香甜」 米克斯汪爽到嘴巴張超開

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

欠百教職員2個月薪水！2億元到位　明道大學：1／2日一定給　

台南跨年眾星雲集　魏如萱、艾怡良、五堅情都來了！

「古坑桌球村」　承鴻企業行獲創業歸故里競賽亞軍

2023台東跨年晚會週邊攤商好品質　好吃好玩又可追星追風追日出

桃園市6新任區長聯合宣誓　副市長蘇俊賓期許：做好溝同橋樑

基隆市府今年未訂人員汰除率　林右昌辦公室澄清「與事實有落差」

因應中國疫情　黃偉哲召開專家會議加強六大防疫作為

台東跨年好吃又好玩！晚會邀大咖陪你倒數　周邊打造豪華用餐區

讓社區安全防護再升級　北區與有線電視試辦合作租用普設監視器

合歡山緊急醫療站設在松雪樓　元旦啓動為期2個月

馬來西亞宣布「來自中國客機」採檢廢水　入境旅客全部量體溫

小4時埋白酒！他「立志娶班上女同學」　16年後挖出一看傻了

陸禁台貨還未解！遭指申請出包、轉移焦點　食藥署再喊冤

他在狗狗巴士高歌嗨如演唱會　毛乘客集體「尷尬癌發作」

快訊／北市議員林杏兒遭檢方提當選無效　國民黨：不要選擇性辦案

大寮槍擊兇手墓園自戕　2死1傷主因曝...警：他情緒控制差

欠百教職員2個月薪水！2億元到位　明道大學：1／2日一定給　

4歲兒抱「狗肉暖暖包」吸一口茫到睡著　媽笑：他們像親兄弟

台南跨年眾星雲集　魏如萱、艾怡良、五堅情都來了！

工作2個月薪水被扣2.2萬　離職超商店員怒告店長...驚人結果曝

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

地方熱門新聞

台7線49.7K桃園大曼路段　1／3起開放戒護通行

台南原民會成果發表

新竹關西國小奪下諸羅山盃隊史首冠

中原大學新生註冊率100%　連續5年全國第一

洩密地主個資　前花壇鄉長判3月

南消三大隊與佳里奇美醫院合辦骨針施打訓練

不爽被說閒話　南投男打死友人

台南市警婦幼警察隊新任隊長蔡佳璋陞任

西螺福興宮點燈送財神錢母　盼財源廣進

日月潭跨年晚會+元旦連假　車輛禁行時段及路段曝

警局公布南投跨年晚會交通管制疏導措施

東港跨年晚會　東港警全力交通疏導

為殺警案自清　蕭景田真心告白

台南好停車路邊停車不收費

更多熱門

相關新聞

新內閣1/17前上任？交部新春記者會改期露玄機　林右昌團隊1人報到

新內閣1/17前上任？交部新春記者會改期露玄機　林右昌團隊1人報到

民進黨選舉慘敗，立院本會期明年1月13日結束後面臨內閣改組，傳前基隆市長林右昌將接任交通部長，交部原定1月11日召開新春記者會，由交長主持，不過臨時改期1月17日，據傳配合內閣改組，把舞台交給新交長。另公路總局延攬前基隆市交通處長蘇先知接任規劃組長，成林右昌團隊選後轉交部部屬單位第一人。

「搖滾基隆城」跨年交通資訊一次掌握

「搖滾基隆城」跨年交通資訊一次掌握

基隆暖暖親子館「快閃童樂繪」　謝國樑現身說故事

基隆暖暖親子館「快閃童樂繪」　謝國樑現身說故事

闖住家樓梯搶手提包！2賊換車牌躲藏

闖住家樓梯搶手提包！2賊換車牌躲藏

衝鋒槍放賓士副駕遊街！毒男被逮慘了

衝鋒槍放賓士副駕遊街！毒男被逮慘了

關鍵字：

基隆人事約聘.臨時汰換林右昌

讀者迴響

熱門新聞

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

妻子點香碰到氧氣罩...病床丈夫上半身燃燒死亡

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

網紅胖虎拍電影床戲「遭同劇男星伸指入侵」！

櫃台員工變富豪！　最狂「繼承者」砸2.1億買礁溪地

小甜甜爆婚變「早有徵兆」！

百萬YTR愛情長跑9年「求婚成功」！

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

獨／花50元中大樂透4.85億！　今年最大獎已領走

華視主播出車禍「臉毀了」還腦出血！

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

長榮海運年終開獎！　豪發45個月

妹子開起重機爆紅　工廠炸掉活活燒死

「好市多周子瑜」趴浴缸拍寫真　粉絲看傻了

更多

最夯影音

更多
白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白
輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面