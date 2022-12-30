▲基隆市府今年未訂人員汰除率，林右昌辦公室澄清「與事實有落差」。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府28日公布近7年約聘僱及臨時人員汰除數據，其中2022年「無」汰除比例與人數，前基隆市長林右昌辦公室澄清表示，因考量新冠肺炎防疫嚴峻的工作，讓市府人員都很辛苦，沒訂定檢討比例，但不代表沒有進行檢討汰換，有部份不適任人員還是要檢討汰換，被指2022年汰換人數「無」，與事實有落差。

基隆市長謝國樑上任後，市府人事處通知各局處提出約聘僱、臨時人員汰除15％檢討名單，引發議論；基市府發言人余治明28日提出，2015年到2022年間汰除數據資料，比例介於10％至20％。其中，以2015年最高，汰除比例目標設在20%，實際汰除43人；2016年15%，汰除28人；2017年10%，汰除25人；2018年15%，汰除6人；2019年15%，汰除13人；2020年15%，汰除14人；2021年15%，汰除8人，今年汰除比率與人數「無」。

▲基隆市政府公布聘僱及臨時人員近7年數據。（圖／基隆市政府提供）

謝國樑表示，每年市府都有汰除檢討方案，檢討比例並非最後決定汰除數，最終人數完全是另一回事，兩者所呈現的數據一定會有落差，但不能應遇到今年選舉就不檢討，該檢討還是要檢討。

林右昌辦公室指出，今年沒特別訂檢討比例，最主要是林右昌考量嚴峻的防疫工作，讓市府人員都很辛苦，沒有訂定檢討比例，但不代表各局處沒有進行人員檢討。2021年約聘僱與臨時人員的考績早已依程序完成，人員檢討之結果也依各級主管意見辦理，有部份不適任人員還是檢討汰換，2022年汰換人數並非是「無」，其餘則依程序已呈報林右昌前市長簽核予以續聘。

林右昌辦公室表示，謝市長可能誤解「檢討比例」的意思了，所謂的「檢討比例」並非「強制汰換比例」。很多約聘僱或是臨時人員都是各局處重要業務承辦人員，長年表現也都很好，所以即使依檢討比例要提出人數，過去都會尊重用人單位主管意見予以繼續續聘。