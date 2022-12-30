「無貸款買BMW」他開去上班　主管酸：這麼有錢還來輪班

▲原PO開豪車上班，引發同事關注。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「有必要這麼大驚小怪嗎？」一名男網友透露，在家裡全額贊助之下，讓他買下一輛BMW豪車，車價近300萬元，而原PO也當上班代步車。結果同事好奇問繳多少貸款，原PO也照實回應「沒貸款！」一席話傳遍公司上下，同事笑虧他是富二代，連主管也調侃「這麼有錢還來輪班？」讓原PO相當崩潰。

一名男網友在論壇《mobile01》表示，今年牽了一台近300萬的BMW，開著小老婆去上班後，同事們紛紛投射羨慕眼光，也好奇詢問繳多少貸款，原PO當下沒多想，便實話實說「家裡贊助的，沒貸款！」

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豈料一席話傳遍同事耳裡，大家都私下笑虧原PO是「田僑仔富二代」，就連主管也時不時開酸，「這麼有錢還來輪班？」

對此，原PO一臉無奈直呼，家裡就是一般的中產階級，自己也需要上班賺生活費，如今搞得他上班不敢說話，「200多萬而已，有必要這麼大驚小怪嗎？怎麼買台進口車弄得烏煙瘴氣的，早知道就騎機車上班了。」

文章曝光後，不少網友也反虧，「能講出：200多萬而已！肯定是有錢人無誤」、「開去上班就不是低調了，這算高調了。沒有貸款都家裡贊助，代表家裏很好過，字裡行間一眼就看明白了，所以就不用客氣了」、「等哪一天你靠自己的能力，無貸款買了一輛近300萬的車，再來說嘴吧」、「小富二代，無誤」。

其他網友則認為，「回他們：我爸媽比較爭氣，能贊助我。職場很多這種人，搞得好像有錢也有錯」、「我公司之前有位同事也是開BMW，一開始就表明爸媽希望她不要閒在家，還真的是來做身體健康的」、「看你上班的地方，我上班的地方約70人，幾乎都開日本車，但有2人有賓士車（他們不會開賓士上班，家住附近，一個騎機車，一個騎腳踏車），如果你在竹科上班，大家都開進口車，那就沒什麼」、「一般『中產階級』的情況下，可以拿全款300萬元閒錢買車的應該只有千萬分之一吧！不過這是大家的認知上有所不同，這很難討論」。

▼網友熱議。（圖／翻攝mobile01）

