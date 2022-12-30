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1理由拒輪班！新同事試上1次　嚇喊「廠房鬼太多」全公司傻了

胸部,乳房。（圖／記者李佳蓉攝）

▲新人女同事稱有陰陽眼，不願意輪班。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新人拒絕輪班，理由讓同事、主管都傻爆眼！有網友表示，公司新來了個女同事，照理說培訓結束就要開始輪班，但對方被分發之後，就說自己不上夜班，「理由是她有陰陽眼！」試上過一次之後更加堅持，讓其他人都很無言，「應徵條件都有寫，妳有陰陽眼是在跟人家應徵什麼輪班制啦？X！」

這位網友在臉書「匿名2公社」發文，開頭直呼「妳陰陽眼干輪班屁事？」文中提到公司規定，新人在接受總公司培訓一個月後，被分發到分公司就要開始輪班，「但這個同事一進來，就說她不上夜班，理由是她有陰陽眼！對！陰陽眼！WTF？」不只其他同事們呆掉，連主管也傻眼了。

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▲▼ 。（圖／翻攝自匿名2公社）

▲女同事說廠房鬼太多，不敢上夜班。（圖／翻攝自匿名2公社）

後來，主管不知道用什麼方法，成功說服新同事試上夜班，結果卻更無語，「輪了一天就堅持不上了，說廠房鬼太多她會怕……現在主管也不敢辭退她，只能拉她上日班。」可明明上工前，就應該清楚知道要輪班，使原PO忍不住吐槽，「妳有陰陽眼，是在跟人家應徵什麼輪班制啦？」

貼文一出，一群人不禁在留言處喊扯，「為什麼不敢辭退」、「不適合就換掉，否則誰都會說也有陰陽眼」、「醫療業有陰陽眼的不就通通不能輪值夜班？我到底看了什麼獵奇的理由啊」、「你跟主管說你有血輪眼，要當村長」、「我吸血鬼，不能上早班，會冒煙」、「這理由真絕。」

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