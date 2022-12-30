因應疫情升溫　蔣萬安下周召開防疫應變會議

▲蔣萬安視察台北市立聯合醫院 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安上任後持續到各局處行走、了解業務，30日上午來到北市聯合醫院視察。由於近來疫情升溫，蔣萬安除了提醒民眾疫苗庫存量充足、可以盡量施打外，也表示下禮拜會召開跨局處的防疫應變會議，確保整個醫療量能讓市民安心。

蔣萬安說，這幾天大家也看到疫情有升溫、確診數有攀升的跡象，所以團隊也特別關注這議題，今天特別來聯合醫院，就是希望聽取相關的簡報以及接下來很多的防疫措施。

「我想最重要的，我想確保相關醫療物資還有人力、整體量能是充足的。」蔣萬安提到，下個星期會召開一個跨局處的防疫應變會議，確保整個量能能夠讓市民安心。

另外，蔣萬安也提醒市民朋友，目前的疫苗庫存量充足，而且會持續提供接種的服務，只要有需要的朋友都可以上網預約，確保提高自身的保護力，防範變異株。

至於疫情升溫，但目前市府衛生局長仍懸缺，有無適任的人選？何時會上任？蔣萬安表示，相關人事都會盡速確定，確定以後才會跟大家報告。最重要是昨天聽了衛生局的報告，特別著重在接下來疫情升溫、確診數攀升的狀況，以及明天跨年晚會，預見人潮一定會非常的多，再來是農曆春節以及台灣燈會，所以當然是料敵從嚴、禦敵從寬，一定是要來非常嚴肅審慎地面對。

媒體追問，是否會考慮留任聯醫總院長璩大成？或是副局長陳正誠扶正？蔣萬安說，「相關人事我們確定都一定會跟大家報告」。

而媒體也問到台北市民接種次世代苗狀況，蔣萬安說，呼籲有需要的民眾都可以持續上網預約，因為次世代疫苗可以防範相關新的變異株，對於整體的保護力，絕對都是有幫助的。

至於過去提到的聯醫新增500床長照病床，蔣萬安說，已經著手在盤點台北市整體的醫療量能，所以不管是增加長照病床500床，或是私人機構的補助，都會盡速提出相關的方案，請市民朋友放心。