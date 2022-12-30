花蓮崙天大橋仍封閉　警提醒元旦假期避開台9線壅塞路口

▲▼玉里分局規劃警力在易壅塞路段交通疏導及測速稽查。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

元旦3天連假即將來臨，目前連接東部至外縣市的鐵路運輸「玉里站至富里站」已經修復通車；花蓮縣警察局玉里分局為維持玉里、富里、卓溪南區3鄉鎮交通順暢，自12月31日起至1月2日止依據轄內交通狀況，規劃警力在易壅塞路段編排交通疏導及測速稽查，全力維護民眾出遊安全。





玉里分局交通組長陳暐傑說明，台9線共有5處易壅塞路口：

1.玉里鎮大禹里大禹國小前路口。

2.富里鄉吳江村安通路口。

3.東里村大莊路口。

4.竹田村東竹學校園路口。

5.石牌村石牌路口，若南北車潮暴增發生回堵時，請各位用路人可行駛替代道路。

提醒用路人若要從花75縣道往富里鄉台9線南下，受到災害影響，崙天大橋目前正在搭建便橋，仍然是封閉狀況；連接玉里鎮往花193縣道的高寮大橋，預計也是要拆除重建，如用路人要北上，請改由台9線279.5公里處右轉通行；而玉里大橋目前封閉南下車道，仍維持單橋雙線通行，請行經民眾減速慢行、切勿超車，最後東部鐵路已經全線通行，在此也呼籲民眾可多善用大眾運輸替代私有運具。



玉里分局分局長温基興表示，路口是人車交會最密集地方，在無號誌路口處駕駛人應把握幾項規則，車道上欲有停、讓標誌出現，應停等確認橫向無來車在通行，遇有閃紅燈也是停車再開；前項規則重要性是建立行車秩序及判斷交通事故肇事的基礎；另外雖然台鐵於12月28日已經通車，但公路系統仍有受阻仍須改道通行情形，也請返鄉過節的民眾應恪遵交通規則，並遵從警方疏導作為措施。