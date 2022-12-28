東門陸橋封閉施工8個月　周邊道路車況交通局持續監控

▲台南市東門陸橋與橋下機車道從12月27日起封閉施工，面對陸橋封閉後所衍生的交通壅塞問題，大台南智慧交通中心也已準備好相關監控及疏導策略。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應鐵路地下化工程施工，東門陸橋與橋下機車道從27日起封閉施工，經由東門路前往市區的汽、機車駕駛，將受到影響無法通行，需提早改道行駛，為減低交通衝擊，市府與交通部鐵道局除施工前研擬各項交通維持措施，面對陸橋封閉後所衍生的交通壅塞問題，大台南智慧交通中心也已準備好相關監控及疏導策略。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲相當關切台南市區鐵路地下化工程帶給市民的交通不便問題，指示交通局應針對陸橋封閉所衍生的交通問題妥為因應，除積極規劃改道路線供市民參考外，也應加強替代道路監控，避免因封閉導致替代道路的壅塞問題，27日是封橋首日，副市長葉澤山率隊前往視察封橋後鄰近周遭替代道路的交通狀況，當場指示交通局、警察局在上下班交通尖峰時刻一出現壅堵狀況，立即啟動各項交通疏導策略，務必將交通衝擊的不便降至最低。

交通局指出，由於東門陸橋為市區重要東西向要道，該交通節點封閉後，讓原本經由府前路、東門路前往東區與仁德交流道，或是經由東門路前往火車站與市區的車流，分別改道分散至健康路、開山路、府連路、府連東路、勝利路及青年路等路段，在尖峰時段市區路況都有影響。

大台南智慧交通中心已經將東門陸橋周邊幾處交通節點，如府前開山、開山府連、青年北門、健康大同、長榮府連東等重要路口納入重點監控，將配合車流適當調整延長東西向綠燈秒數、同時維持南北向車流紓解率。

經觀察封閉初日周邊車流尚屬正常，交通局仍將持續加強路況監控，民眾欲了解即時交通路況，可多利用電子資訊看板、警廣、臺南市即時交通資訊網查詢，並提醒用路人遵守指示牌面引導行駛或提前改道，減少當地交通堵塞。