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開元陸橋12月15日暫緩拆除　東門陸橋12月27日封閉施工8個月

▲台南市區鐵路地下化工程目前已進入尾聲階段，考量開元陸橋封閉拆除後交通將中斷長達2年，市府與交通部多次研商，原訂開元陸橋12月15日施工拆除作業暫緩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市區鐵路地下化工程目前已進入尾聲階段，考量開元陸橋封閉拆除後交通將中斷長達2年，市府與交通部多次研商，原訂開元陸橋12月15日施工拆除作業暫緩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市區鐵路地下化工程目前已進入尾聲階段，考量開元陸橋封閉拆除後交通將中斷長達2年，對於市區交通影響甚鉅，經台南市政府與交通部多次研商，以降低交通衝擊為考量，原訂開元陸橋12月15日施工拆除作業暫緩。

交通局指出，將待東豐路平交道施工擴增為雙向6車道及前鋒路（開元路至東豐路段）調整為雙向4混合車道後開元陸橋再行封閉；另，東門陸橋則於12月27日起封閉8個月，局部拆除改建後再恢復陸橋通行，提醒用路人依道路指示牌面指引提前改道。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲相當關切台南市區鐵路地下化工程帶給市民的交通不便問題，指示交通局密切注意各階段施工進度所衍生交通問題妥為因應，尤其是最重要的交通要道開元陸橋、東門陸橋路段的施工交通維持計畫，務必要將交通衝擊降到最低。

▲台南市區鐵路地下化工程目前已進入尾聲階段，考量開元陸橋封閉拆除後交通將中斷長達2年，市府與交通部多次研商，原訂開元陸橋12月15日施工拆除作業暫緩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長局長王銘德指出，經施工單位交通部鐵道局評估，開元陸橋及人行地下道跨越現行鐵路及鐵路地下化工程上方，因有兩處橋墩位於地下化工程範圍內必須移除方能施工，且拆除後無法復舊橋梁或興建鋼便橋，故封閉施工後交通中斷時間將長達2年。為減輕封閉期間交通衝擊，經市府再與鐵道局研商後，決定先擴增改道動線車道數後再封閉施工，預計2023年5月完成東豐路平交道擴增為雙向6車道及前鋒路（開元路至東豐路段）調整完成為雙向4混合車道後，再進行開元陸橋拆除施工作業。

交通局指出，東門陸橋僅1處橋墩位於地下化工程範圍內，僅需拆除部份橋墩及橋面進行地下化工程施工，施工完成改以鋼便橋復原後即可恢復陸橋通行，故於此段施工期間交通將中斷8個月，陸橋與東西向地下機車道均無法通行，僅臨東門圓環南北向地下機車道仍可正常通行。另預計2023年8月18日恢復陸橋通行後，由於地下機車道已永久封閉，屆時將開放機車與小型車輛共同通行，考量車道狹窄及確保行車安全，將禁止大型車輛通行，提醒用路人注意。

由於東門陸橋為市區重要東西向要道，可預期該交通節點封閉後將造成陸橋東側東門路、西側府前路段交通壅塞，常利用該東西向道路往返民眾，建議可利用東寧路、青年路、府連路、中華東路等道路進行改道，各主要替代道路沿線皆設置標誌指引車輛改道通行，陸橋兩側及周邊重要路口將派交管人員進行車輛導引，以維車輛通行順暢及安全。

此外，行經東門陸橋的大台南公車3路、紅幹線公車將配合改道，由仁德方向往市區行經東門城圓環後將改道府連路、府連東路，經府連地下道右轉大同路北上，經東門圓環銜接北門路，將取消「東門教會」站，其餘搭乘站位皆不變，提醒乘車民眾注意。

為了有效因應施工期間各項突發狀況，交通部鐵道局與南市府相關單位建立溝通平台，如遇任何緊急事件可立即處理，大台南智慧中心已將東門陸橋鄰近路口納入密切監測，並將配合車流流量，及樣態機動調整路口紅綠燈時制，將施工所造成交通衝擊降至最低。

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