玉里＝富里中斷100天！台鐵明天全線通車　初期降速80公里行駛

▲918強震中斷台鐵玉里到富里路線，近日已完成搶修和試車，明天將恢復通車。（圖／台鐵局）

記者李姿慧／台北報導

918強震讓台鐵花東線玉里到富里中斷100天，台鐵耗資3億元已完成搶修和試車，交通部長王國材今(12/27)前往視察宣布，明天(12/28)起將正式恢復通車，提早80天通車，將投入元旦和春節疏運，初期將採80公里速限行駛，未來將逐步恢復。

9月18日地震影響導致路線中斷，經台鐵局搶修，已完成修復並成功試車，台鐵玉里至富里間路段將於111年12月28日正式通車恢復營運。

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台鐵局表示，玉里到富里路段因強震造成新秀姑巒溪橋上部結構發生位移、東里車站月台及樂樂溪橋墩受損、多處軌道變形、號誌電力設備損壞，台鐵局於第一時間與公路總局協調，出動類火車接駁花蓮往返東里旅客，歷經第一階段搶修，花蓮往返鳳林及富里往返臺東路段於9月22日通車，鳳林往返玉里則於9月30日恢復行駛，尚剩玉里至富里段無法通行。

▲台鐵玉里到富里路線，近日已完成搶修和試車，明天將恢復通車。（圖／台鐵局）

台鐵局長杜微指出，此次強震造成台鐵路線中斷，為了加速搶通執行多項新式工法，其中受損最嚴重的新秀姑巒溪橋，在安全與效率的考量下，採用國內軌道工程首次使用的「頂昇橫移」復位工法，大大縮短搶修復原的時間。樂樂溪橋則採用補強併同鋼鈑整體包覆橋墩方式，一次性進行加固，縮短工期。至於東里站為避免復駛後2次施工，影響行車及旅運，於列車停駛期間，將加速重建候車雨棚、地下道、電梯等相關旅運設施，完成月台提高工程，減少日後臨軌施作。

王國材則表示，918強震讓花東鐵路受很大衝擊，玉里到富里剛好中斷一百天，經過台鐵團隊努力，測試聯合檢查通過，明天玉里到富里恢復通車，最關鍵工程為新秀姑巒溪橋有15根主樑錯位，恢復原位要6個月時間，後來用頂昇橫移歸位，上個月15日主梁已全部歸位，他就知道通車時間可以縮短，原定要搶修6個月，如今日夜24小時不斷趕工，且採頂昇橫移工法，僅花100天，足足提早80天，這段時間造成花東民眾和旅客不便更換遊覽車，也感謝所有旅客體諒。

▲新秀姑巒溪橋位移主梁都已歸位，明天將恢復通車。（圖／台鐵局）

王國材強調，花東鐵路橋梁是採用民國88年的橋樑耐震標準，標準不足，現在最新耐震標準為110年的，明天雖通車了，但還有中長期橋梁耐震補強計畫，新秀姑巒溪橋、樂樂溪橋，113年8月將完整補強，用最新鐵路橋梁設計規範補強，整個花東橋梁耐震強度必須按照新規範，也責成台鐵提出專案計畫，可以一面行駛火車一面補強，務必讓花東鐵路更安全。

▼台鐵玉里到富里路線明天恢復通車。（圖／台鐵局）