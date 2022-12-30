超商獨家開賣！「飛天OPEN將」變身限量icash2.0　加碼超Q抱枕

▲年度最夯「飛天OPEN將」變身迷你icash2.0，即日起限量預購。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

超人氣OPEN將在今年「OPEN!大氣球遊行」結束後，突然整隻OPEN將直接噴飛到高空，讓不少網友笑壞表示「笑死，頭也不回的走了」、「直接變天燈」，而現在7-11直接把OPEN將逃走的可愛背影做成icash2.0及抱枕，即日起開放限量預購。

7-11表示，今（30）日起陸續推出實用又應景的「OPEN!飛翔紀念版周邊預購」，首推泡棉PVC材質立體icash2.0，分為3款圖案，手感Q軟可愛，拿在手上，立即能回顧OPEN將帥氣初登場氣球遊行的英姿，另外還有3款OPEN將飛天版的造型小抱枕。

▲icash2.0還有OPEN將親親小桃款。

▲▼同步還有3款OPEN將飛天版小抱枕。

迎接新年到，7-11也加碼推出免費「OPEN!動態有聲LINE貼圖」，即日起至2023/1/26止都能下載，OPEN!家族成員換上全新超萌兔裝，包括OK、THANK YOU等常見用語以及HAPPY NEW YEAR、GOOD LUCK兔YOU、兔飛猛進、恭喜發財等超應景賀詞共16款賀年貼圖。

▲愛買兔年刮刮卡開賣了。（圖／愛買提供）

愛買2023年限定「兔年刮刮卡」來了，全台只有7萬張，即日起至2023/1/31止限時開刮，今年大手筆送出3大熱門航點雙人來回機票，頭獎是台北到東京來回機票1組，二、三獎則分別是台北到首爾來回機票2組、台北到曼谷來回機票2組，一共有5位幸運兒有機會只花百元換到機票，還有APPLE Watch Series 8、愛買提貨券5千元等大獎，趕緊衝買。