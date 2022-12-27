超商獨家！最新「史努比限量周邊」1／1開賣　手機殼、茶壺杯具超Q

▲「多功能風格包」共有6款可選。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

史努比粉絲快看過來！就有超商將在2023/1/1起開賣一系列「史努比限量周邊」，不管是茶壺杯具、背包、手機殼、T袖還是寢具通通都有，且為了讓粉絲能快速收集全套，超商還將祭出限時8天快閃購活動，消費不限金額可直接加購周邊。

7-11將在2023/1/1起推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點送」，由日本東京新銳復古品牌FDMTL團隊獨家打造全新設計，不僅有6款多功能風格包、茶壺杯具、日式拉麵碗筷組等周邊，還有限量400件的潮牌T袖、8吋潮牌玩偶以及20吋潮牌史努比抱枕玩偶。

▲「日式拉麵碗筷組」有藍色、紅色2款設計。



▲「日式茶壺杯具組」為成套設計，茶壺的蓋子還是史努比超可愛。



▲▼潮牌T袖分為黑、白2色，全球各限量200件。



▲▼8吋潮牌玩偶有歐拉夫、史努比（上圖）；20吋潮牌史努比抱枕玩偶慵懶趴睡超療癒（下圖）。



不僅如此，7-11全店集點在1/1起還加碼推出SNOOPY與Lotin飾品、日本Stacksto收納雜貨品牌、美國OUTDOOR背包、RHINOSHIELD犀牛盾手機殼、石墨烯寢具組等聯名周邊；為了讓粉絲能快速收藏，7-11將於1/1上午11點起至1/8止祭出「門市快閃購」，凡消費不限金額即可加購周邊帶回家。

▲▼同步還有背包、寢具組、精油香氛片套組等限量周邊。



▲RHINOSHIELD犀牛盾透明手機殼有3款史努比圖案。



▲萊爾富「幾米主題4號店」就開在林口。（圖／萊爾富提供，下同）

萊爾富打造「幾米主題4號店－林口童樂門市」，以「溫柔陪伴」為主題，從大門口、騎樓、到內部空間裝潢，豐富呈現《世界別為我擔心》繪本中的奇幻美感。店內空間規劃以一排近2米高的鉛筆立柱分為商品區與休憩區，鉛筆立柱上還有超Q啦啦隊女孩造型立板。

▲立體鉛筆立柱巧妙地將店內空間劃分為座位區與商品區。

▲萊爾富林口童樂門市是目前最大的幾米主題門市。

為了讓民眾擁有舒適的休憩空間，店內將近一半的空間都設計為休憩座位區，還規劃一部分專屬小孩的遊戲閱覽空間，提供童書、拼圖軟積木及兒童專用桌椅等設備；天花板則有小男孩飛向彩虹及小孩騎乘大鳥翱翔的造型燈箱，讓人一抬頭彷彿進入充滿想像的奇幻世界。

▲休憩座位區抬頭就能看見彩虹與翱翔的大鳥。