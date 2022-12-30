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男童過10歲生日　父母大手筆送上跑車！還找來「變形金剛」交車

▲▼10歲男童生日禮物是跑車。（圖／TikTok／9tripleone）

▲男童與生日禮物合照。（圖／TikTok／9tripleone）

記者王佩翊／編譯

馬來西亞一對父母日前為了慶祝10歲兒子生日，大手筆送上一輛白色跑車，兩人甚至還安排了兒子最喜歡的變形金剛進行交車儀式。TikTok網友9tripleone上傳了記錄整個過程的2段影片，只見男童在一眾親友的見證下，坐上駕駛座，儘管尚未取得駕照，但仍提前感受了掌握方向盤的感覺。隨後則由另一名專業人士載著他試乘這輛價值300多萬至600多萬台幣的生日禮物。

根據《星洲網》報導，「9tripleone」在TikTok上傳了2段影片，只見1輛綁上緞帶的Nissan跑車GT-R R35，被裝入卡車內，隨後被送至男童與親友所在之處。影片中更可以看到有變形金剛現身，將車鑰匙移交給男孩，車牌上則是寫著Amaran，被認為是男童的名字。

▲▼10歲男童生日禮物是跑車。（圖／TikTok／9tripleone）

▲男童顯然對於自己的生日禮物非常滿意。（圖／TikTok／9tripleone）

儘管男童還未成年，無法取得駕照親自駕車，但他仍然坐上駕駛座感受了一下氛圍，並由另一名專業人士親自駕車帶他試駕。男童父母更是分別在他的雙頰致上一吻，由此也能感受到雙親對他滿滿的愛意。

GT-R R35發表至今已經超過15年，目前美國的GT-R車型定價分別為Premium等級11萬5435美金（約合新台幣355萬）、Nismo等級21萬2635美金（約新台幣654萬元） 。不過根據影片並無法具體判斷男童的禮物是哪一個車型。

@9tripleone Hadiah R35 kepada anak nya terbaik bos ???????????????? #suprisebox #suprisedelivery #doublelautoassist #9tripleone #viral #fypシ゚viral #fyppppppppppppppppppppppp #petalingjaya #r35gtr #skyline ♬ original sound - jai
@9tripleone R35 tu hadiah hari jadi untuk anak nya umur 10 tahun ???????????? #suprisebox #suprisedelivery #doublelautoassist #9tripleone #viral#fypシ゚viral #petalingjaya #r35 #skyline ♬ original sound - jai

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